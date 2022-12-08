«الداخلية» تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

أبوظبي (وام)

احتفلت وزارة الداخلية، صباح أمس، باليوم العالمي لحقوق الإنسان 2022، حيث نظمت إدارة حقوق الإنسان بالوزارة فعالية تحت عنوان «الكرامة والحرية والعدالة للجميع»، وذلك ضمن جهود الوزارة وسعيها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان برؤية القيادة الرشيدة ووفق توجهات حكومة الإمارات التي تحقق العديد من الإنجازات من خلال نهجها القائم على العدالة والمساواة، ورؤيتها القائمة على أن الإنسان هو محور النهضة التنموية الشاملة بالدولة.

حضر الفعالية، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، وفاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ضباط الوزارة، ومن المسؤولين من المؤسسات والمنظمات العاملة في مجالات حقوق الإنسان. وأكد اللواء الخييلي أن الإمارات برؤية صييييييييية وفق مسيرتها الريادية بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يواكب رؤيتها الطموحة وفق القيم الإنسانية، وفي موطن يتمتع فيه أفراده بالحقوق والحريات كافة التي يكفلها القانون والتشريعات، وفي مجتمع متسامح يعزز هذه المسيرة التنموية وبناء الغد المشرق.

وفي كلمة بالحفل، قال العميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إن حقوق الإنسان في دولة الإمارات، هي قيم تاريخية أصيلة وتقاليد مجتمعية متوارثة، قبل أن تؤطر في دستورها وتشريعاتها، فالدولة تؤمن منذ تأسيسها على أن حق الإنسان بالعدالة والمساواة والشراكة في المكتسبات الوطنية والتنمية حق أصيل عززه ورسّخه دستور وقوانين تحمي حقوق المجتمع الإماراتي.

ثم شهد الاحتفال إطلاق الدليل المرجعي لحقوق الإنسان في مجال العمل الشرطي الذي يعد مرجعية ريادية في سبيل دعم جهود الإمارات في هذه المجالات، ويشكل لبنة أساسية في تطوير العمل الشرطي والارتقاء بالخدمات المقدمة في سبيل تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال عمل مؤسس ومنهجي.

كما جرى إطلاق تقرير جهود وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان الذي يظهر الجهود الجبارة المبذولة في تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وصون كرامته وحمايته، ورفع مستويات الوعي المجتمعي والثقافة القانونية، وتعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية.

وشهد الاحتفال تخريج المنتسبين في مبادرة إعداد كادر وطني متخصص ومؤهل في مجال حقوق الإنسان ممن اجتازوا جميع مراحل المبادرة، والتي استمرت مدة تأهيلهم فيها ثلاث سنوات نظرياً وعملياً في التوعية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، تلقوا فيها علوماً في تنفيذ البرامج والمحاضرات التثقيفية ورسم الخطط وبناء التقارير المتخصصة.

وفي كلمة الخريجين التي ألقتها الخريجة موزة الشامسي من هيئة تنمية المجتمع، قدمت الشكر والتقدير والعرفان لوزارة الداخلية على دعمها المتواصل واللامحدود للمنتسبين طوال فترة المبادرة ولفريق عمل إدارة حقوق الإنسان والقائمين على المبادرة والمنظمين لها، ولكل من أسهم في إنجاحها وقدم لهم خبراته في هذا المجال والذين لم يألوا جهداً إلا وبذلوه في سبيل إكسابهم الخبرات والمهارات العلمية والمعرفية المطلوبة في آلية ومنهجية إعداد التقارير الخاصة بمجال حقوق الإنسان.