الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر غرباً مع احتمال سقوط أمطار، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة مثيرة الغبار نهاراً ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب. يحدث المد الأول عند الساعة 12:55 والمد الثاني عند الساعة 03:18 والجزر الأول عند الساعة 20:24 والجزر الثاني عند الساعة 07:12.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:11 والمد الثاني عند الساعة 23:19 والجزر الأول عند الساعة 16:11 والجزر الثاني عند الساعة 05:02.