"المدينة العالمية" بدبي: تقديم691 طناً مساعدات إغاثية

سامي عبد الرؤوف (دبي) أعلنت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أنها تمكنت من تسير 42 رحلة إنسانية بفضل الجناح الملكي في دبي وطيران الإمارات، مشيرة إلى نقل 691 طناً من المساعدات الإنسانية المتنوعة، منذ بداية العام الجاري.
وقالت المدينة إنه "تم نقل هذه المساعدات نيابةً عن العديد من المنظمات الدولة، من أبزرها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين". وأشارت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، في حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين، إلى أن المنظمات الدولية الموجودة بالمدينة، استجابت لـ5 أزمات إنسانية طارئة العام الجاري. وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، في كلمة له بحفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين، إن "المنظّمات الدولية أرسلت مساعدات من المخزون في مستودعاتها بالمدينة إلى 134 بلدا". وذكر أن أكثر البلاد المستفيدة تمثلت في باكستان، اليمن، أفغانستان، جيبوتي، السودان، بولندا، كينيا، تنزانيا، الصومال، مشيرا إلى أنها نجحت في نقل شحنتين إنسانيتين يوميًا بفضل الموافقات السريعة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لإرسال الأدوية والمستلزمات الطبية. ونوه بسرعة الحصول على موافقات سريعة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي عند نقل المساعدات إلى مناطق النزاع، كاشفا عن تطوير واسع النطاق في الاعتماد على التكنولوجيا وتعزيز استخدام البيانات من خلال الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال الفترة المقبلة. وأفاد أنه في عام 2022، قدّم الشركاء الاستراتيجيون الدعم القوي للمجتمع الإنساني لنصنع الأمل ونخفّف معاناة السكان المتضررين في الأزمات الطارئة والظروف العصيبة، منوها بالدعم المستمرّ والذي لا مثيل له من قبل الجناح الملكي لطيران دبي في إتمام المَهام مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. وذكر أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تُصدر سنويا أكثر من 200 ترخيصا لمجتمع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. وأكد أن مهمة توفير المساعدات الإنسانية تتطلّب مئات إن لم يكن الآلاف من الأفراد والكيانات والشركات والمنظمات الفريدة التي تعمل معًا لإنجاز مهمة إنسانية بشكل صحيح، مشددا على أنه لا يمكن لأي منظمة البقاء أو العمل بمفردها. وقال سابا: "احتفلنا قبل أيام بالذكرى السنوية الحادية والخمسين لتأسيس الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة الفتية المعطاء، التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، رمزاً للخير والإنسانية والكرم، رجل غرس أجمل معاني اللطف والتكافل الإنساني". وأضاف: "تأتي المدينة العالمية للخدمات الإنسانية خير مثال على استمرار قادة دولة الإمارات بالعمل في النهج ذاته تعبيراً عما تعلمناه من الأب المؤسس وانعكاساً لرؤية مؤسس المدينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي "رعاه الله".