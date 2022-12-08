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حمدان بن محمد يلتقي ذياب بن محمد بن زايد

حمدان بن محمد يلتقي ذياب بن محمد بن زايد
8 ديسمبر 2022 14:03

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، الجهة المطورة والمشغلة لشبكة السكك الحديدية الوطنية، في أبراج الإمارات في دبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات عملية تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، وما تم إحرازه حتى الآن من تقدم في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي العملاق الذي سيربط مع اكتماله الإمارات السبع للدولة، وتأثيره الإيجابي في دفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الجهود التي تقوم شركة الاتحاد للقطارات من جهود في سبيل تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات وأهدافها المستقبلية الطموحة في مجال التنقل والشحن، وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية مع مراعاة أعلى مستويات الأمن والسلامة.

من جهته، أوضح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية يدعم الأهداف التنموية لدولة الإمارات وتطلعاتها للمستقبل، ويلبي متطلبات التطوير الاقتصادي بربط المناطق الاقتصادية والصناعية والموانئ، في ضوء الأهمية الكبيرة لشبكات السكك الحديدية وما تمثله كأحد شرايين التنمية المستدامة.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين في إمارة أبوظبي، وشركة الاتحاد للقطارات.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ذياب بن محمد بن زايد
السكك الحديدية
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