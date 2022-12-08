رئيس الدولة يستقبل عدداً من مندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» المندوبين الدائمين ونواب المندوبين لعدد من الدول الأعضاء لدى منظمة الأمم المتحدة. ورحب سموه خلال اللقاء بالضيوف..مؤكداً حرص دولة الإمارات على خلق شراكات مستدامة مع دول العالم، ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.. وأشار سموه إلى اهتمام الدولة بإيجاد فرص جديدة للتعاون والعمل متعدد الأطراف واستثمار العلاقات لفتح آفاق أرحب أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو لشعبنا وشعوب العالم أجمع. كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نهج دولة الإمارات الثابت في العمل من أجل دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وحل النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية ومعالجة التحديات العالمية المتمثلة في تغير المناخ والأزمات الإنسانية ومكافحة التطرف والإرهاب. وتناول اللقاء تجربة دولة الإمارات التنموية الطموحة والناجحة ومقوماتها وأهدافها..إضافة إلى جهود الدولة المستمرة في تمكين المرأة والشباب والانفتاح على الثقافات والشعوب وبناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام يسهم في ضمان مستقبل أفضل للأجيال. من جانبهم، عبر مندوبو الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. مشيدين بتوجهات سموه الداعمة للسلام والتسامح والتعايش إقليمياً ودولياً ومبادراته الإنسانية على الساحة الدولية. يذكر أن الوفد سيلتقي عدداً من المسؤولين الإماراتيين.. كما سيزور مجموعة من المؤسسات الثقافية والسياسية بجانب مؤسسات المجتمع المدني في أبوظبي ودبي، إضافة إلى زيارة أهم معالم الدولة منها متحف اللوفر أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير. حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وسعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. وضم وفد الأمم المتحدة سعادة كل من..السفير جلعاد إردان المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وسعادة أمير حايك سفير إسرائيل لدى دولة الإمارات، والسفير كارلوس سيسل فولر، المندوب الدائم لبليز لدى الأمم المتحدة والسفير ديفيد باكرادزي، المندوب الدائم لجمهورية جورجيا لدى الأمم المتحدة والسفير أنتونيو رودريجو، المندوب الدائم لجمهورية هايتي لدى الأمم المتحدة والسفير كورنيل فيروتا، المندوب الدائم للجمهورية الرومانية لدى الأمم المتحدة والسفير نيمانجا ستيفانوفيك، المندوب الدائم لجمهورية صربيا لدى الأمم المتحدة والسفير الحاجي فانداي توراي، المندوب الدائم لجمهورية سيراليون لدى الأمم المتحدة والسفير بوستيان مولوفيخ، المندوب الدائم لجمهورية سلوفينيا لدى الأمم المتحدة، والسفير سوريه تشينداونز، المندوب الدائم لمملكة تايلاند لدى الأمم المتحدة والسفير روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة وإيرك جولدستين، الرئيس التنفيذي لمنظمة النداء اليهودي المتحد في نيويورك.