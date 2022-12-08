الجمعة 9 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وزير العدل ووزير الدفاع اليمني يبحثان التعاون ويوقعان اتفاقية في المجال الدفاعي ومواجهة الإرهاب

وزير العدل ووزير الدفاع اليمني يبحثان التعاون ويوقعان اتفاقية في المجال الدفاعي ومواجهة الإرهاب
8 ديسمبر 2022 10:00

استقبل معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، نيابة عن معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مقر وزارة الدفاع في أبوظبي، اليوم معالي الفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة. تم خلال اللقاء - الذي حضره سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع - بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. ووقع الجانبان اتفاقية لـ «التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب» التزاماً منهما بمبادئ المساواة والسيادة، وتلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، وتأكيداً منهما على الأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وتوافقاً مع الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، وذلك لتعزيز الجهود والتعاون العسكري لمكافحة الإرهاب. حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع وأعضاء الوفد المرافق لوزير الدفاع اليمني.

أخبار ذات صلة
قتلى في هجومين منفصلين في بوركينا فاسو
السلطات التونسية تحبط مخططاً إرهابياً بولاية صفاقس
المصدر: وام
وزير العدل
وزير الدفاع اليمني
الإرهاب
آخر الأخبار
جيريمي هانت وزير المالية في بريطانيا
عربي ودولي
لندن تعلن إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد بريكست
اليوم 09:34
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
الرياضي
رسالة جونيور إلى رونالدو: «الحياة متقلبة»
اليوم 09:11
زفيريف يعود في «الدرعية الاستعراضية»
الرياضي
زفيريف يعود في «الدرعية الاستعراضية»
اليوم 09:00
انقطاع الكهرباء عن 125 ألف أسرة في باريس مؤقتاً
عربي ودولي
انقطاع الكهرباء عن 125 ألف أسرة في باريس مؤقتاً
اليوم 08:59
تعبيرية
دنيا
علامات تحذيرية تنذر بحدوث الجلطة الدموية
اليوم 08:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©