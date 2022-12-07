سيف بن زايد وذياب بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح النعيمي والمزروعي

أبوظبي (وام)

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، حفل الاستقبال، الذي أقامه حمد راشد نهيل النعيمي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة معالي فارس بن محمد المزروعي.

كما حضر الحفل، الذي أُقيم بنادي الضباط في أبوظبي، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.