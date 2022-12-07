الخميس 8 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سيف بن زايد وذياب بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح النعيمي والمزروعي

سيف بن زايد خلال حضوره الحفل (الصور من وام)
8 ديسمبر 2022 01:28

أبوظبي (وام) 

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، حفل الاستقبال، الذي أقامه حمد راشد نهيل النعيمي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة معالي فارس بن محمد المزروعي. 

أخبار ذات صلة
إبداعات أصحاب الهمم.. على قنوات «أبوظبي»
الإمارات مركز تعزيز علامة «الليجا» باستثمارات 3 مليارات يورو

كما حضر الحفل، الذي أُقيم بنادي الضباط في أبوظبي، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. 
تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.

 

سيف بن زايد
ذياب بن زايد
الإمارات
أفراح النعيمي
أفراح المزروعي
آخر الأخبار
أسرة مسلسل «حواجز مبعثرة»
دنيا
إبداعات أصحاب الهمم.. على قنوات «أبوظبي»
اليوم 18:07
الإمارات مركز تعزيز علامة «الليجا» باستثمارات 3 مليارات يورو
الرياضي
الإمارات مركز تعزيز علامة «الليجا» باستثمارات 3 مليارات يورو
اليوم 18:06
كرواتيا تعلن حصولها على الموافقة لدخول الشنغن
عربي ودولي
كرواتيا تعلن حصولها على الموافقة لدخول الشنغن
اليوم 17:55
حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025
حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025
اليوم 17:43
شارع مكتظ بالمارة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن
عربي ودولي
الدنمارك تلغي قيود كورونا
اليوم 17:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©