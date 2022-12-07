الطقس اليوم غائم جزئياً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر غرباً يصاحبها سقوط أمطار، تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً بعد الظهر على البحر.

والرياح شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً مساءً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:29 الثاني عند الساعة 02:37 والجزر الأول عند الساعة 19:52الثاني عند الساعة 06:43.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:40 الثاني عند الساعة 22:50 والجزر الأول عند الساعة 15:42 الجزر الثاني عند الساعة 04:29.