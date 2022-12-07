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برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يستعرض مبادرات وتشريعات حكومية

منصور بن زايد خلال ترؤسه الاجتماع بحضور محمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس وأعضاء المجلس (وام)
8 ديسمبر 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي، والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات القطاعات المعنية كافة.

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وتضمنت أجندة الاجتماع، الاطلاع على مشروع مرصد الخدمات الحكومية المتمثلة في منصة رقمية تفاعلية، تستعرض نتائج رضا وتجربة المتعاملين عن الخدمات الحكومية، ومناقشة سياسة مستوى الخدمات الحكومية الرقمية التي تستهدف توحيد ورفع مستوى توافر الخدمات الحكومية للمتعاملين والمتأثرين.
كما ناقش المجلس نتائج عدد من الدراسات المتعلقة بدعم وتعزيز المنتج الوطني، ودعم الاستثمارات الوطنية في الخارج، ومقترح نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، ودليل الإجراءات المالية الموحد للتبرعات والحوالات المالية الموجهة إلى خارج الدولة.

واستعرض المجلس مقترح إعداد قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة التمريض والقبالة، وعدد من اللوائح التنظيمية المتعلقة بتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة بالفضاء، وضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية، وتنظيم أنشطة الموارد الفضائية.
واطلع المجلس على مستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتقرير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لشركة الاتحاد للقطارات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2021.

الوزاري للتنمية
منصور بن زايد
قصر الوطن
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