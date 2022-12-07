الهلال الأحمر يكرم كوادره التطوعية

أبوظبي (وام)

كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كوادرها التطوعية تقديراً لجهودها المتميزة في المجال الإنساني، وذلك ضمن الفعاليات التي نظمتها الهيئة بمناسبة يوم التطوع العالمي الذي يصادف الخامس من ديسمبر.

وشمل التكريم 1066 متطوعاً من المتميزين الذين قاموا بتنفيذ مهام إنسانية تطوعية خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة الذين ساهموا في تعزيز مبادرات الهيئة خلال جائحة كوفيد-19.

وشارك في مراسم التكريم، حمود عبد الله الجنيبي، الأمين العام المكلف للهلال الأحمر، بجانب عدد من المسؤولين في الهيئة.

ونقل راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في الهلال الأحمر، شكر وتقدير القيادة العليا في الهيئة للمتطوعين على جهودهم المتميزة في مجالات العمل التطوعي والإنساني، وما يقدمونه من تضحيات كبيرة لتعزيز دور الدولة الرائد في هذا المجال الحيوي.

وقال: «إن مجتمع الإمارات عرف قيم ومضامين العمل التطوعي منذ وقت طويل، وتجسدت روحه في قطاعاته كافة، وأثمرت عن إيجاد نسيج متماسك يسوده التكافل والإيثار والسعي في قضاء حوائج الآخرين ونجدة الملهوفين وإسعاد المحرومين، وتعمقت مبادئ الخير والبر والإحسان النابعة من تعاليم الدين الحنيف وقيمه السامية في نفوس الأجيال المتعاقبة من شعب الإمارات الوفي لأهله وجيرانه والإنسانية جمعاء، واستطاع أن يضع بصماته المميزة على خريطة الفعل الخيري إقليمياً ودولياً حتى ارتبط اسم الدولة بحب الخير ومجالاته المختلفة». وأكد المنصوري أن المتطوعين يقومون بدور فاعل في تجسيد الأهداف والمبادئ السامية التي تسعى هيئة الهلال الأحمر لتحقيقها على أرض الواقع، وذلك من خلال برامجها وأنشطتها الممتدة لكل صاحب حاجة داخل الدولة وللشعوب كافة التي تعاني وطأة الظروف، مشدداً على أن مساهماتهم كانت صورة مشرقة لأبهى صور البذل والعطاء، ومن أهم أسباب ارتياد هيئة الهلال الأحمر لأوجه النشاط الخيري والإنساني كافة.

وأضاف: «هذا المخزون الحضاري في المجال الإنساني ما كان له أن يتحقق لولا وضوح الرؤية وتحديد الأهداف وتضافر الجهود وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى من قبل القائمين على الأمر والعاملين في هذا المجال، وعلى رأسهم المتطوعون، عماد صرح الهيئة الخيري وبنيانه المرصوص».

وقال: «إننا إذ نحتفي بمتطوعي هيئتنا الوطنية اليوم، فإننا نؤكد لهم مدى فخرنا واعتزازنا بمبادراتهم النبيلة ومواقفهم الإنسانية الأصيلة، ونعلن لهم غبطتنا وسرورنا بجميل صنعهم وعظيم بذلهم، فهم أجنحة الهلال التي يحلق بها عالياً في فضاءات العطاء الإنساني الرحبة، والرصيد الحقيقي لمستقبل هيئتنا الوطنية».

وجدد في ختام كلمته الشكر والثناء للمتطوعين على جهودهم التطوعية، معرباً عن تقدير الهيئة للجهات الراعية لأنشطة وبرامج الهلال الأحمر الخاصة بدعم قدرات المتطوعين لأداء رسالتهم السامية بكفاءة عالية واقتدار.

يذكر أن عدد المتطوعين في الهلال الأحمر الإماراتي، بلغ 17 ألفاً و532 متطوعاً، وبلغت عدد ساعاتهم التطوعية مليوناً و367 ألفاً و718 ساعة.