سفارة فنلندا تحتفل باليوم الوطني لبلادها

أبوظبي (وام)

أقامت ماريانا نيسيلا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، مساء أمس الأول، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

حضر الحفل الذي أقيم في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، آمنة محمود محمد فكري، سفيرة الدولة لدى جمهورية فنلندا، وعائشة سويدان، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وقالت السفيرة الفنلندية في كلمة لها بهذه المناسبة، إن فنلندا تربطها بدولة الإمارات علاقات وطيده وقوية، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، والمضي بها قدماً نحو آفاق أرحب. وأضافت: «إن دولة الإمارات ترتبط بشراكة قوية معززة بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية وثيقة مع فنلندا، وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لفنلندا في الشرق الأوسط».