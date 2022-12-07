«خيرية الشارقة» تتكفل بتزويج 120 عريساً في البحرين

الشارقة (الاتحاد)

أقامت جمعية الشارقة الخيرية العرس الجماعي الرابع في مملكة البحرين الشقيقة، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وسعيد غانم السويدي عضو مجلس الإدارة، ومعالي الشيخ علي بن عبدالله بن حمد آل خليفة مستشار جلالة الملك بالديوان الملكي ومرافقوه، إلى جانب بعض رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بجمعية الشارقة الخيرية، بالإضافة إلى وفد إعلامي إماراتي.

وضم الحفل 120 عريساً من مواطني مملكة البحرين ويعد هذا الحدث هو الأكبر في مسيرة أعراس الجمعية المُنفذة خارج الدولة، وذلك سعياً منها في توسيع أعداد المستفيدين من هذا المشروع.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، إن مشروع الأعراس الجماعية هو تجربة تميزت بقوة التكافل والعمل من أجل تخفيف التكاليف على كاهل المتزوجين، ليؤسسوا لأنفسهم حياة زوجية بلا ديون تُعكّر صفو حياتهم، مشيراً إلى أن هذا المشروع مبادرة جليلة ونواة هامة في بناء الأسرة وتكوينها واستقرارها، بعيداً عن شبح الديون والقروض وما يتبعها من آثار وخيمة على المجتمع في آجله وعاجله، وقد سعت جمعية الشارقة الخيرية بكل جهد وإخلاص إلى استمرار هذه المبادرة وبفضل التعاون التام من كافة المحسنين المؤمنين بهذه الرسالة النبيلة وأصحاب الأيادي البيضاء، وتم تنظيم هذا الحفل الذي شمل بمكرماته 120 عريساً، في تجربة هي الرابعة لمشروع العُرس الجماعي في مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد الشيخ صقر القاسمي، أن الحفل هو الأكبر والأضخم في تاريخ الجمعية، لتكون تلك المبادرة أولى الخطوات نحو تكوين أسرهم في مناخ من الاستقرار الأسري لأبناء المجتمع، مؤكداً على استمرار العمل في تنفيذ هذا المشروع بشكل متواصل لطالما نحوز هذا الدعم من قبل فاعلي الخير.

24 عرساً جماعياً خارج الدولة

قال رئيس مجلس الإدارة إن الجمعية نفذت في غضون العقد الماضي 24 عرساً جماعياً خارج الدولة، بالإضافة إلى 8 أعراس داخل الدولة للمواطنين من أهل الإمارات وأبناء المواطنات وأصحاب المراسيم، وقد حقق المشروع نجاحاً كبيراً، مما دفع إلى تكراره، وبهذا العُرس الحالي تصل أعداد المستفيدين من مشروع الأعراس الجماعية التي نظمتها الجمعية خلال العقد الماضي نحو 1306 عرسان من غير المقتدرين على توفير نفقات الزواج داخل الدولة وخارجها.