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الإمارات

دليل استرشادي للمدارس بشأن الاحتفاء بالأنشطة الطلابية

دليل استرشادي للمدارس بشأن الاحتفاء بالأنشطة الطلابية
8 ديسمبر 2022 01:26

دبي (وام)

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 تعد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دليلاً استرشادياً للمدارس الحكومية يوضح كيفية الاحتفاء بالأنشطة الطلابية لترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية لدى الطلبة.
وتلتزم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية وممارستها لدى الطلبة في المدارس الحكومية كافة، وذلك تطبيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانسجاماً من جوهر الرسالة التربوية للمؤسسة والهادفة إلى تخريج أجيال مؤهلة ومواكبة لعصرها، ومتمسكة بإرثها التاريخي والوطني.
وأكدت المؤسسة أنه سيتم إعداد دليل استرشادي واضح لجميع المدارس الحكومية في الدولة، يحدد كيفية الاحتفاء بالمناسبات والأنشطة الطلابية التي ستعزز من الهوية الوطنية لدى الطلبة، وذلك تعقيباً على تعميم وزارة التربية والتعليم فيما يخص التزام المدارس الخاصة بالمجالات المتعلقة بالهوية الوطنية في البيئة المدرسية.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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الإمارات
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