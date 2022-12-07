دعوة لـ«خارطة طريق برلمانية» للتعامل مع تحديات العالم

مراكش (وام)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية بلورة خارطة عملٍ برلماني تتشاركُ فيها البرلماناتُ الوطنيةِ الإقليميةِ والدوليةِ للتعاملِ مع مختلف القضايا التي يمكنُ أنْ تشكلَ تهديداً حقيقياً لأمنِ واستقرارِ وحياةِ الأجيالِ الحاليةِ والمستقبلية، ومِنْ أهمِها التحدياتِ الاقتصاديةِ والسياسيةِ، وقضايا التغيرِ المناخي، والأمنِ الغذائي، والتحولِ إلى الطاقةِ المتجددةِ والنظيفةِ، وكذلك سدِ الفجوةِ المتسعةِ بين الدولِ المتقدمةِ والناميةِ في مجالاتِ العلومِ والتكنولوجيا والفضاءِ وغيرِها.

كما أكد معاليه على الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن دولة الإمارات احتضنتْ وثيقةَ الأخوة الإنسانية لتكونَ منهلاً لخطابِ الاعتدالِ والتسامحِ والتعايشِ بين كلِّ شعوبِ الأرضِ باختلافِ دياناتِهم وعقائدِهم وأعراقِهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي صقر غباش في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي بدأ أمس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، ونظمه مجلس المستشارين المغربي بالتعاون مع برلمان البحر الأبيض المتوسط، بحضور رؤساء برلمانات واتحادات ومنظمات دولية.

وأكد معاليه أنَّ العلاقاتِ العربيةَ- الخليجيةَ- الأورومتوسطية هي علاقاتٌ تاريخيةٌ تتسمُ بأبعادِها الاجتماعيةِ والثقافيةِ والدينيةِ والاقتصاديةِ التي أسستْ لها عواملُ التاريخِ والجغرافيا المشتركة، والتي تنامتْ بشكلٍ مطردٍ مؤخراً، ومن الأمثلة على ذلك «وثيقةُ الشراكةِ الاستراتيجيةِ الأوروبيةِ- الخليجية» التي اعتمدَها البرلمانُ الأوروبي والمفوضيةُ الأوروبيةُ في الثامنِ عشرَ من شهر مايو 2022 والتي نأملُ أنْ تُشكلَ بدايةً لشراكةٍ استراتيجيةٍ أوروبيةٍ- عربيةٍ أوسع.

واعتبر أن أيَ أزمةٍ في عالمِ اليومِ لنْ تكونَ، ولا يمكنُ لها أنْ تكونَ، أزمةً قائمةً بذاتِها، مشيراً إلى أن التغيرُ المناخي، على سبيلِ الذكرِ لا الحصر، لمْ يعدْ ظاهرةً تُهددُ منطقةً دونَ أخرى حتى وإن كانت تأثيراتُه الحاليةِ متباينةً بين منطقةٍ وأخرى. والحروب العسكرية بغض النظرِ عن أسبابِها، إلا أنها باتتْ، وستظلُ نتائجُها لفترةٍ طويلةٍ، عبئاً على الاقتصادِ العالمي والعلاقاتِ الدوليةِ بأسرِها، وخطراً على الأمنِ والسلمِ الدوليين، وعلى ضمانِ تدفقِ مصادرِ الطاقةِ وتأمينِ الملاحةِ البحريةِ والجويةِ وغيرها.

ومن جهته، أعرب أمين عام برلمان البحر الأبيض المتوسط في كلمته، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي على استضافة اجتماعات الجمعية العامة السادسة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في دولة الإمارات بدبي في شهر مارس 2022م، بمشاركة ممثلي البرلمانات والحكومات الأعضاء، معرباً عن تقديره لمخرجات هذه الاجتماعات ولأهميتها بالنسبة للبرلمانات الأعضاء.