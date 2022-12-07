«الجليلة» تفتح باب التقديم لدورة جديدة من منح أبحاث السرطان

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة الجليلة الخيرية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، عن إطلاق دورة جديدة من منح أبحاث السرطان بهدف دعم رؤية مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية للارتقاء بصحة الإنسان، وذلك في إطار جهودها للارتقاء بحياة الإنسان من خلال الابتكار الطبي. وتفتح مؤسسة الجليلة باب تقديم الطلبات حتى 16 يناير 2023، لإجراء دراسة بحثية لمدة عامين حول مرض السرطان من أجل تلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية، وتوفر المنح البحثية ما يصل إلى 300.000 درهم إماراتي لدعم مشاريع الأبحاث العلمية أو الانتقالية أو السريرية الأساسية تتاح للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، شريطة أن يتم إجراء البحث داخل الدولة، وأن يشغل المتقدمون مناصب في الجامعات أو المؤسسات البحثية أو السريرية في دولة الإمارات. وأوضحت المؤسسة أن تقييم الطلبات سيتم من خلال عملية مراجعة دولية مستقلة من قبل لجنة استشارية علمية، تشمل مجموعة من الخبراء المتخصصين على مستوى المنطقة ممّن يعملون مع لجان المراجعة الدولية التي تمنح المنح البحثية إلى العلماء الأكثر استحقاقاً. وقال الدكتور عامر الزرعوني، نائب رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الإدارية والخدمات المهنية الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الجليلة: «ستعزز هذه المنح جهودنا للنهوض بالاكتشاف العلمي والوصول لنتائج صحية أفضل تسهم في تحسين جودة حياة مرضى السرطان، بما يتماشى مع القيمة الأساسية لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية: المريض أولاً، مشيراً إلى أن استثمار مؤسسة الجليلة في الأبحاث الطبية يؤكد التزامنا بالاستراتيجية الطويلة الأجل في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات».