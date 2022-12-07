انطلاق أعمال المؤتمر السنوي لشعبة الإمارات للأحياء الدقيقة السريرية

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس أعمال المؤتمر السنوي الثاني لشعبة الإمارات للأحياء الدقيقة السريرية الذي تستضيفه جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة عدد من الشركاء في القطاع الصناعي، حيث يندرج المؤتمر تحت مظلة جمعية الإمارات الطبية.

ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى 9 ديسمبر الجاري في حرم جامعة خليفة مجموعة من الخبراء من مختلف المجالات بهدف استعراض أحدث نتائج مشاريعهم البحثية وخبراتهم.

كما يضم أعضاء من الهيئات الأكاديمية والباحثين والطلبة والكوادر التقنية المتخصصين في مجال الأحياء الدقيقة والمناعة الطبية ووفوداً من العديد من القطاعات الصناعية ومتحدثين مرموقين وخبراء لمشاركة نتائج بحوثهم القائمة على الأدلة العلمية في مجال ضمان جودة رعاية المريض وسلامته وتحسين مجال الأحياء الدقيقة السريرية والصحة العالمية.

وقال الدكتور جون روك، العميد المؤسس لكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة ونائب الرئيس الأول للشؤون الصحية، وأستاذ التوليد وأمراض النساء: «يسعدنا استضافة هذا المؤتمر الذي يناقش بشكل معمق الدروس المستفادة من جائحة كوفيد، ويساهم أيضاً في تحليل مدى التقدم الذي حققته دولة الإمارات في لعب دور أكثر فاعلية في مجال التأهب للجائحات المستقبلية المحتملة وريادة البحوث المتمركزة حول التصدي لأيّة أوبئة ممكنة مستقبلاً».

وأضاف: «يسهم التبادل المعرفي من خلال هذا المؤتمر في تحقيق العديد من النتائج المثمرة والقيّمة للشركاء، وإبراز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مواجهة تحديات قطاع الرعاية الصحية».