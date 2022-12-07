«الإنجليزية» بلا صعوبات

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعرب عدد من طلاب وطالبات الصف الثاني عشر بمدارس منطقة الظفرة عن سعادتهم بامتحان اللغة الإنجليزية، الذي جاء سهلاً ومباشراً ولا توجد أية صعوبات خاصة بالوقت الذي كان مناسباً.

وأكد حسن عبدالله أن الامتحان سهل وفي مستوى الطالب المتوسط، وأنه استطاع أن ينجز إجابة جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للامتحان، ولم يجد صعوبة في الوصول إلى الإجابة خاصة وأن الأسئلة كانت مباشرة ولا يوجد فيها أي تحوير أو غموض، ويمكن للطالب الذي لديه معرفة جيدة باللغة الإنجليزية الإجابة بالسهولة واختيار الإجابة الصحيحة من دون لبس في الخيارات.

موضحاً أن أسئلة القصة سهلة ومفهومة، ورغم أن الفقرة المتعلقة بالمعلومات كانت دقيقة بعض الشيء، إلا أن الامتحان في مجمله سهل ومباشر.

ويضيف مختار إبراهيم أن الامتحان جاء سهلاً، وأنه كان يتوقع أن يكون أصعب من ذلك، ولكن الحمد لله استطاع أن يستوعب جميع الأسئلة ويجيب عليها من دون أي معاناة أو مشاكل، وذلك خلال الوقت المحدد الذي كان كافياً للإجابة على جميع الأسئلة، وأنه راجع الإجابات مع أستاذ المادة ووجد أن أغلب إجاباته صحيحة، باستثناء سؤال واحد التبست عليه الإجابة وأخطأ في الاختيار، ولكن باقي الإجابات جاءت صحيحة، لذلك فهو يتوقع أن يحقق العلامة الكاملة في اللغة الإنجليزية.

ويعتبر محمد متولي أن اختبار اللغة الإنجليزية والعربية من أفضل الامتحانات التي أسعدته نظراً لسهولتهما ووضوح الأسئلة وعدم وجود أي غموض أو تحوير في الأسئلة وكذلك الإجابة، ومكنته من الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح، ويتمنى أن يستكمل باقي الامتحانات القادمة بنفس المستوى والتميز في الإجابة.

طلاب أم القيوين: سهل

سعيد أحمد (أم القيوين)

عبر معظم طلبة الثاني عشر في مدارس أم القيوين، عن ارتياحهم لسهولة أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، التي جاءت في متناول الطالب المتوسط، وخالية من الغموض.

وأكدوا أن معظم الأسئلة لم تستغرق منهم وقتاً طويلاً، فقد استطاعوا الإجابة عليها في وقت قصير، من دون ضغوطات أو ارتباك، مؤكدين أن بعض الصعوبة كانت في أسئلة «البونص» المخصصة للاستفادة من درجات إضافية.

وقال جاسم فايز، مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين: إن أسئلة امتحان اللغة الانجليزية جاءت سهلة للطالب المستعد للاختبار، لافتاً إلى أن الامتحان بصفة عامة كان جيداً ولا يوجد فيه أي غموض أو صعوبة، ولم يشتك أحد من اختبار أمس.

وأضاف: إن معظم الطلبة خرجوا قبل انتهاء الموعد المحدد للاختبار، نظراً لإنجازهم الامتحان في وقت قصير، لافتاً إلى أن إدارة المدرسة والمراقبين دائماً ينصحون الطلاب بعدم الاستعجال والانتظار حتى آخر لحظة، لمراجعة الأسئلة والتأكد من صحة الإجابات.

طلبة عجمان: الوقت مناسب

عجمان (الاتحاد)

أكد عدد من طلبة الثاني عشر في مدارس عجمان، أن الفترة الزمنية لاختبار مادة اللغة الإنجليزية، مناسباً مع عدد الأسئلة، مؤكدين أنهم استطاعوا الإجابة على جميع الأسئلة في وقت قصير. وأضافوا: أن معظم الأسئلة جاءت في متناول الطالب المتوسط، ولم تكن صعبة، كما أنه الأسئلة جاءت اختيارية، مما يسهل عليهم سرعة الإجابة عليها، لافتين إلى أن الامتحان بصفة عامة جيداً، وقد يحققون نتائج عالية فيه.

في حين أبدى عدد من الطلبة رأيهم حول سؤال القطعة، التي جاءت بعض الشيء صعبة وتحتاج إلى إجابة دقيقة، بالإضافة إلى أن أسئلة «البونص» لم تكن سهلة، فقد أخذت منهم وقتاً للإجابة عليها بشكل صحيح حسب السؤال المطلوب.