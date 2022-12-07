إشادة خليجية بجائزة خليفة التربوية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور محمد مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين الشقيقة، اعتزاز الميدان التعليمي والتربوي في المملكة بالدور الرائد الذي تنهض به جائزة خليفة التربوية في نشر ثقافة التميز محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن التعليم في مملكة البحرين يشهد نهضة مستمرة في جميع مجالاته، بما يعزز من مكانة المملكة وريادتها على المستوى العالمي.

وأشاد معاليه بالدور الرائد الذي تقوم به جائزة خليفة التربوية بدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتشجيع الإبداع والابتكار والبحث العلمي والتربوي في مراحل التعليم المختلفة، ومساهمتها في استقطاب ونشر الممارسات الدولية الناجحة، مؤكداً مساندة مملكة البحرين لهذه الجائزة القيمة، في إطار التعاون الوثيق بين الدولتين الشقيقتين.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، أمس، وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية الذي يزور المملكة حالياً، ويضم الوفد كلاً من محمد سالم الظاهري، عضو مجلس الأمناء، وأمل العفيفي، الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي، نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري، والدكتورة جميلة خانجي، وحميد إبراهيم، أعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة.

وقال محمد سالم الظاهري: «يسعدنا اليوم كوفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية بدولة الإمارات العربية المتحدة أن نكون في زيارة عزيزة على قلوبنا لمملكة البحرين الشقيقة التي نُكن لها كل المحبة والتقدير، ونتوجه إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، معبرين عن اعتزازنا وفخرنا بالعلاقات الأخوية التي تربط جلالته بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي علاقات تضرب بجذورها العريقة في عمق التاريخ بين قيادتي وشعبي بلدينا الشقيقين».

وأكد الظاهري اعتزاز الجائزة بمشاركة وإسهامات الأشقاء في مملكة البحرين الشقيقة في مختلف دورات الجائزة.

منجزات

أشارت أمل العفيفي، خلال اللقاء، إلى أن جائزة خليفة التربوية سجلت منجزات رائدة في نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي محلياً وعربياً ودولياً، وأطلقت الجائزة دورتها السادسة عشرة في سبتمبر الماضي، هذه الدورة التي تواكب انطلاقة التميز لمنظومة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونموذجها الفريد في التعليم الذي يرسخ الهوية الوطنية، ويفتح آفاقاً واسعة على التطور العلمي واستشراف المستقبل وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.