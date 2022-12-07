انطلاق مؤتمر «معالجة اللغات الطبيعية» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت، أمس، أعمال المؤتمر الدولي حول الأساليب التجريبية في معالجة اللغات الطبيعية الذي تنظمه جامعة نيويورك أبوظبي، بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتستمر أعماله حتى 11 ديسمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من داخل وخارج الدولة.

ويشهد المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في أبوظبي حضور العديد من الشخصيات البارزة ممن سيلقون كلمات مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، منهم منى دياب، كبيرة علماء أبحاث الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا، وأستاذة علوم الحاسوب في جامعة جورج واشنطن، ونيل كون، عالم نفس معرفي أميركي اشتهر بأبحاثه حول التداخل في البنية والإدراك بين اللغة والتواصل باستخدام الرسوم التوضيحية، بما في ذلك القصص المصورة والرموز التعبيرية، وجاري ماركوس، وهو عالم ومؤلف كتب شهير ورائد أعمال في العديد من المشاريع، ونازنين راجان، رئيسة قسم البحث في شركة «هاجينج فيس» (Hugging Face)، وهي شركة ناشئة تسعى إلى إتاحة خدمات تعلم الآلة أمام الجميع. ويترأس اللجنة المنظمة المحلية للمؤتمر نزار حبش، الأستاذ في جامعة نيويورك أبوظبي، رئيس برنامج علوم الحاسوب، والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وقال نزار حبش: «نرحب بمجموعة من أهم العلماء في مجال الذكاء الاصطناعي عموماً، ومعالجة اللغات الطبيعية على وجه الخصوص، في مؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغات الطبيعية 2022 الذي ينعقد في أبوظبي للمرة الأولى على الإطلاق».

من جانبه، قال البروفيسور تيموثي بالدوين، العميد المشارك للشؤون الأكاديمية والطلابية، رئيس قسم معالجة اللغات الطبيعية بالإنابة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «تمثل استضافة مؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغات الطبيعية فرصة فريدة للتواصل مع قادة العالم في المجال، واستعراض إمكانات وتطلعات الذكاء الاصطناعي في الدولة».