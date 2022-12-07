جامعة زايد تنظم ندوات في «التعليم والتوظيف»

دبي (الاتحاد)

استضافت جامعة زايد في دبي، مؤخراً، اللقاء الأول لسلسلة ندوات ZUConnect والتي تهدف إلى سد الفجوة بين التعليم والتوظيف من خلال الجمع بين طلبة جامعة زايد والشركاء الاستراتيجيين من جهات العمل في القطاعين العام والخاص.

تركّز الندوة على دعم الطلبة في توسيع شبكات التواصل مع المؤسسات بهدف الاستفادة منها في حياتهم المهنية مستقبلاً، والأخذ بتوصيات المشاركين في الندوة من أجل تحسين وتطوير أداء برنامج (تحدي الشركاء) بشكل عام.

وتسعى الجامعة من خلال هذه المبادرة لاستضافة سلسلة من الندوات المماثلة بشكل منتظم، ودعوة المزيد من الشركات لحضور الندوات القادمة. وقد شملت قائمة الحضور شركات عالمية حضرت النسخة الأولى من سلسلة ندوات ZUConnect .

وأكدت «ميري أليسون»، رئيس قسم الحياة الطلابية في كلية الدراسات متداخلة التخصصات في جامعة زايد: «إن الندوة تعتبر فرصة قيّمة للطلبة، وتتماشى مع برامج جامعة زايد الجديدة والمصمّمة بشكل خاص لتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للتفوق في أماكن العمل قبل التخرج، كما تسعى الجامعة من خلال تنظيم المزيد من الندوات لتعريف الطلبة بأوساط أصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء شبكات تواصل احترافية ثنائية، واتخاذ القرارات الصائبة بالنسبة لخياراتهم المهنية».