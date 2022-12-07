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ندوة افتراضية عن «ثقافة الإبداع»

ندوة افتراضية عن «ثقافة الإبداع»
8 ديسمبر 2022 01:26

العين (الاتحاد)

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نظم مركز سالم بن حم الثقافي الندوة الافتراضية ثقافة الإبداع، والتي تناولت مجموعة من المحاور التي ترسخ ثقافة الإبداع في المجتمع وتعمل على دعم المبدعين وصقل نواحي الإبداع لديهم.
وأعد الندوة التربوي أيمن النقيب خبير الموهبة والإبداع، التي تناولت أربعة محاور، الأول: تعريف الإبداع الذي تناولت فيه الباحثة منال الراشد تطور مفهوم الإبداع وعناصره الرئيسة بينما عرضت الباحثة عفراء الكتبي المحور الثاني الذي تناول الإبداع لدي الأطفال، وركز طلال الحمادي في المحور الثالث على محفزات الإبداع، واختتم علي المدخاني محاور الندوة باستعراض لتاريخ الإبداع.
وقال الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي: إن ترسيخ ثقافة الإبداع ودعم المبدعين في المجتمع يدخل في صلب رؤيتنا في مركز سالم بن حم الثقافي.
وتابع ابن حم: كل هذا الاهتمام والدعم، وهذه العناية التي وجدها المبدعون من أبناء الإمارات، على اختلاف مجالات إبداعهم، نهض بالحراك الثقافي والفكري والفني في الدولة، فما كان لمبدعي الإمارات أن يصلوا إلى المكانة التي وصلوا إليها لولا ذلك، وأن يعبروا بإنتاجهم الأدبي والفكري والفني حدود الوطن، ليصلوا بهذا الإنتاج إلى كل مكان. وأشاد أيمن النقيب بتعاون جامعة حمدان الذكية التي أشرفت على المشاريع المقدمة من خلال نخبة من أساتذة الجامعة لتمثل المشاركات قيمة مضافة في مجال الإبداع والموهبة.

سالم بن حم
الإمارات
جامعة حمدان الذكية
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