«تقييم زادنا».. منصة إلكترونية لغذاء صحي وآمن

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية منصة إلكترونية باسم «تقييم زادنا»، تتيح للجمهور الاطلاع على نتيجة تقييم المنشآت الغذائية، بناءً على مستوى السلامة الغذائية، بالإضافة إلى تقييم منفصل عن مشاركة المنشآت الغذائية في برنامج «صحي» التابع لمركز أبوظبي للصحة العامة، وذلك بهدف تعزيز جهود إمارة أبوظبي لتوفير غذاء آمن وصحي للجمهور ضمن أنظمة مبتكرة ومرنة، وتشجيع وتحفيز المنشآت الغذائية على تحسين وتطوير أدائها، ورفع مستوى السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.

أكد سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن مبادرة «تقييم زادنا» تستهدف تعزيز جهود إمارة أبوظبي لتطوير أنظمة غذاء آمنة ومستدامة، وترسيخ معايير جودة ورفاهية الحياة، وتعزيز الإمارة كوجهة سياحية متميزة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة.

وأضاف: إن «تقييم زادنا» هي إحدى المبادرات الاستراتيجية الهامة التي تطلقها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ضمن خطتها الاستراتيجية 2022-2025 التي تحظى بدعم ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك بهدف تعزيز ثقة المستهلك في الإجراءات الرقابية التي تتخذها الهيئة، وإرساء مبادئ الشفافية في عرض نتائج التفتيش، وتحفيز المنشآت الغذائية للمنافسة على التميز، والامتثال للمعايير والتشريعات، مما ينعكس إيجاباً على تحسين بيئة الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر مرونة وابتكاراً.

وأوضح العامري أن «تقييم زادنا» سيكون بمثابة منصة إلكترونية لكافة سكان إمارة أبوظبي والسائحين والزائرين، تمكنهم من الإطلاع على تقييم مستوى امتثال المنشأة الغذائية، وتحسين تجربة زيارتهم للمطاعم والمقاهي والمخابز العاملة في الإمارة من خلال الدخول مباشرة للمنصة الإلكترونية، أو تحميل التطبيق الإلكتروني، أو الاطلاع على ملصق التقييم المثبت على واجهة المنشأة الغذائية.

من جانبه، قال مطر النعيمي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «لقد ساهم مركز أبوظبي للصحة العامة في العمل على تحقيق أهداف السياسات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية والوطنية لتعزيز الصحة عبر العديد من البرامج والمبادرات التي تعكس رؤية المركز نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة ورسالته لتعزيز صحة سكان أبوظبي وضمان سلامة العاملين فيها، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للصحة العامة والبرامج الوقائية بأعلى المستويات من الابتكار والتميز والإبداع. حيث من أولوياتها الاستراتيجية: تشجيع المجتمع لممارسة أسلوب الحياة الصحي.

وتابع: إن مشاركتنا في مشروع منصة «تقييم زادنا» هو جزء من دعمنا لنشر الوعي حول الغذاء الصحي يأتي من خلال برامجنا التي ترتكز على تحسين العادات الغذائية لدى المجتمع، وتحسين الخيارات المتاحة في المطاعم والمنشآت الغذائية.

نتائج

يعتمد «تقييم زادنا» للمطاعم والمقاهي والمخابز ومنشآت التموين على تقييمين منفصلين يتم عرضهما معاً كتقييم شامل للمنشأة، حيث يتم تقييم مستوى سلامة الغذاء، وفقاً لنتائج الزيارات الروتينية المجدولة ضمن خطة التفتيش السنوية التي تطبقها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتبعاً لمستوى الالتزام باشتراطات السلامة الغذائية وفق التشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء في إمارة أبوظبي، وحددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مستوى امتثال المنشآت وفق المستويات (ممتاز، جيد جداً، جيد، بحاجة إلى تحسين)، وتستند معايير تقييم سلامة الغذاء في المنشأة الغذائية إلى درجة الامتثال لمتطلبات السلامة الغذائية ومنها التصميم والبنية، المعدات ومرافق التخلص من مخلفات الغذاء، الصحة والنظافة الشخصية لمتداولي الغذاء، مناطق تداول الغذاء والتحكم بدرجات الحرارة، بالإضافة إلى أنظمة إدارة سلامة الغذاء والوثائق والسجلات.