الخميس 8 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تدريب وتصريح المتعاملين في الغذاء» في نسخة جديدة

خلال الإعلان عن إطلاق البرنامج (من المصدر)
8 ديسمبر 2022 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
38 ميدالية حصاد الإمارات في «آسيوية القوة البدنية»
30 لاعباً يمثلون «الرجبي» في «سباعيات آسيا للناشئين»

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة السلامة الغذائية النسخة الجديدة من برنامج التدريب الأساسي لسلامة الغذاء الخاص بتدريب جميع العاملين في مجال الأغذية على سلامة الأغذية، وتأهيلهم بناءً على أفضل الممارسات الدولية لضمان التعامل الآمن مع الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية في إمارة أبوظبي.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2022 في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك».
وقالت الدكتورة مريم حارب السويدي نائب المدير العام للشؤون التشغيلية، إن البرنامج يأتي تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، حيث تلتزم «الهيئة» بتطوير مهارة سلامة الغذاء لمتداولي الأغذية الذين يعملون عبر السلسلة الغذائية، وذلك ضمن استراتيجية «الهيئة» في تطوير الكفاءات، الأدوات، الترخيص، التسجيل، الاعتماد، الاعتراف، والموافقات من خلال تنفيذ برامج تدريب محددة قائمة على المخاطر (لكل من متداولي الأغذية ومشغلي الأعمال)، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من النظام الفعال لسلامة الأغذية.
وأشارت إلى أن برنامج التدريب الأساسي لسلامة الغذاء، هو أول متطلب تدريب إلزامي صادر عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية منذ عام 2008، وفق ما جاء في الأحكام العامة للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي والقرار رقم (6) لسنة 2020 بإصدار نظام صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، حيث تم تدريب عدد 245.000 من متداولي الغذاء في الإمارة منذ إطلاقه. 

هيئة أبوظبي للزراعة السلامة الغذائية
الغذاء
الأغذية
الإمارات
آخر الأخبار
كرواتيا تعلن حصولها على الموافقة لدخول الشنغن
عربي ودولي
كرواتيا تعلن حصولها على الموافقة لدخول الشنغن
اليوم 17:55
حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025
حمدان بن محمد: محمد بن راشد يعتمد دورة موازنة حكومة دبي 2023-2025
اليوم 17:43
شارع مكتظ بالمارة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن
عربي ودولي
الدنمارك تلغي قيود كورونا
اليوم 17:39
إنريكي.. «ذهب مع الريح»!
الرياضي
إنريكي.. «ذهب مع الريح»!
اليوم 17:38
«العنابي» والكأس.. ناقوس خطر!
الرياضي
«العنابي» والكأس.. ناقوس خطر!
اليوم 17:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©