«تدريب وتصريح المتعاملين في الغذاء» في نسخة جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة السلامة الغذائية النسخة الجديدة من برنامج التدريب الأساسي لسلامة الغذاء الخاص بتدريب جميع العاملين في مجال الأغذية على سلامة الأغذية، وتأهيلهم بناءً على أفضل الممارسات الدولية لضمان التعامل الآمن مع الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2022 في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك».

وقالت الدكتورة مريم حارب السويدي نائب المدير العام للشؤون التشغيلية، إن البرنامج يأتي تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، حيث تلتزم «الهيئة» بتطوير مهارة سلامة الغذاء لمتداولي الأغذية الذين يعملون عبر السلسلة الغذائية، وذلك ضمن استراتيجية «الهيئة» في تطوير الكفاءات، الأدوات، الترخيص، التسجيل، الاعتماد، الاعتراف، والموافقات من خلال تنفيذ برامج تدريب محددة قائمة على المخاطر (لكل من متداولي الأغذية ومشغلي الأعمال)، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من النظام الفعال لسلامة الأغذية.

وأشارت إلى أن برنامج التدريب الأساسي لسلامة الغذاء، هو أول متطلب تدريب إلزامي صادر عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية منذ عام 2008، وفق ما جاء في الأحكام العامة للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي والقرار رقم (6) لسنة 2020 بإصدار نظام صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، حيث تم تدريب عدد 245.000 من متداولي الغذاء في الإمارة منذ إطلاقه.