إطلاق مشروع نظام الإرشاد الذكي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مشروع نظام الإرشاد الذكي الخاص بأتمتة منظومة الإرشاد الزراعي في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بمنظومة العمل والخدمات المقدمة للقطاع الزراعي، والاستفادة من التطور التكنولوجي وأنظمة الخدمات الذكية.

وتم إطلاق النظام على هامش معرض أبوظبي الدولي للأغذية، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ويعتبر مشروع الإرشاد الذكي (SES) نظاماً رقمياً سهل الاستخدام يساعد مهندسي الإرشاد الزراعي على الوصول لكافة المزارع، كما يوفر قاعدة بيانات ضخمة للمزارع في إمارة أبوظبي.

كما يعد المشروع منظومة إدارية متكاملة تحرص على جمع البيانات بكفاءة ودقة تضمن سلامة وأمن البيانات وتمنع الازدواجية، بما يضمن اتخاذ القرارات الإدارية الفورية ومعالجة التحديات ومتابعة المؤشرات بشكل أفضل، بالإضافة إلى القدرة على عمل التحليلات والوصول السلس إلى البيانات والتقارير لتصديرها إلى العمليات التشغيلية اللازمة.

وقال مبارك القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: إن برنامج الإرشاد الذكي هو أحد البرامج المهمة التي ستعتمد عليها «الهيئة» في دعم القدرات الفنية للقطاع الزراعي، وبناء قدرات المزارعين وتحفيزهم على تبني أفضل الممارسات الزراعية، كما يوفر أداة متابعة وتقييم ميداني للبرامج والموظفين، ويُمكّن «الهيئة» من توثيق سجلات الزيارات التي تتم للمزارع من خلال الموقع الجغرافي، والاطلاع على المزارع وتأكيد بياناتها.