«لولو» تطلق خطوط إنتاج جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

في خطوة لتعزيز علامتها التجارية الخاصة، ودعماً لجهود الأمن الغذائي لدولة الإمارات، كشفت مجموعة لولو العالمية عن أحدث تشكيلات منتجاتها عبر شراكات مميزة مع علامات تجارية عالمية وشركات تصنيع وطنية رائدة، وذلك خلال افتتاح النسخة الأولى من معرض أبوظبي الدولي للأغذية الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتم الإعلان رسمياً عن العديد من المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بمجموعة لولو من قِبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بحضور معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة. وبعد إطلاق المنتجات الجديدة، أطلع يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، الحضور على المنتجات الجديدة التي سيتم توفيرها تحت شعار لولو على نطاق جميع الفروع في المنطقة.

وتضمنت خطوط الإنتاج الجديدة الأخرى التي تحمل علامة «لولو» منتجات السمن النباتي، والحبوب، والعسل العضوي، وشراب البانكيك، والمايونيز بالثوم، والبرجر وغيرها من المنتجات. وبهذه المناسبة، وقعت شركة سلال، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة اللولو لزيادة حجم المعروض من الفواكه والخضراوات الطازجة والمنتجات المزروعة محلياً كجزء من جهودها الرامية لزيادة مبيعات وتشجيع استهلاك المنتجات الغذائية الطازجة المزروعة محلياً لضمان دخل مستدام للمزارعين المحليين، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الطازجة المزروعة محلياً.

وقع مذكرة التفاهم، سالمين عبيد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال، وسليم أم أيه، مدير مجموعة اللولو، بحضور معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة اللولو، وعدد من كبار المسؤولين الآخرين. وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم مجموعة لولو بتسويق المنتجات الطازجة المحلية التي توفرها شركة سلال من خلال فروعها كافة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وذلك من خلال تخصيص رفوف ومساحات عرض خاصة لتسويق منتجات سلال للمستهلكين.

شراكات مثمرة

قال يوسف علي موسليام: «تملك مجموعة لولو تاريخاً من الشراكات المثمرة مع الشركات الرائدة في دولة الإمارات، مثل شراكتنا مع مؤسسة زايد العليا والتي تدعم أصحاب الهمم، وذلك عبر منحهم مساحات في جميع متاجرنا، بالإضافة إلى ذلك نقوم بتنظيم مهرجان سنوي للاحتفاء بالمنتجات الإماراتية (خير الإمارات) من خلال فروعنا كافة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ويأتي ذلك ضمن مبادراتنا المستمرة في قطاع البيع بالتجزئة للتسويق للعلامات التجارية المحلية، والمساهمة في تحقيق اقتصاد قوي».