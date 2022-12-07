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تفاهم بين «أغذية» و«موانئ أبوظبي»

تفاهم بين «أغذية» و«موانئ أبوظبي»
8 ديسمبر 2022 01:25

أبوظبي (وام)

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أعلنت مجموعة أغذية، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون مجموعة أغذية ومجموعة موانئ أبوظبي في استغلال الفرص المتاحة لتعزيز ترابط سلاسل التوريد، وتحسين الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ المبادرات الرقمية.
وتحديداً، سيعمل الجانبان في إطار الشراكة على الارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية في مجموعة أغذية، عبر الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي في مجال تقديم حلول لوجستية متكاملة ومخصصة لتلبية احتياجات المتعاملين، وتوظيف قدرات تحليل بيانات سلسلة التوريد التي تتمتع بها المجموعة، بالإضافة إلى قدرات المؤسستين في مجال خدمة القطاع الغذائي.
وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «إن الاستثمار في كفاءات سلسلة التوريد والمبادرات الرقمية الأولية يعد المحور الأساسي لخلق قيمة مضافة طويلة المدى عبر مجموعتنا.. وإن أهداف هذه المبادرة المهمة تتجلى في رغبة كلا الطرفين في تبادل الخبرات والمعرفة لتحسين تجربة المستهلكين والمساهمة في تحقيق النمو المستقبلي».
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تحرص مجموعة موانئ أبوظبي دائماً على إعطاء الأولوية لجهود تطوير التقنيات المبتكرة وتوفير خدمات لوجستية متقدمة لدعم قطاع الأغذية، وذلك في إطار التزامنا الراسخ بدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.. ويسرنا أن نعمل مع مجموعة أغذية لضمان سلامة سلسلة التوريد الغذائية ورفع درجة كفاءتها عبر الاستفادة من البنى التحتية اللوجستية والقدرات والخبرات عالمية المستوى».
وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل كل من مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لدى مجموعة أغذية، وقصي كنكزار، الرئيس التنفيذي للعمليات، القطاع اللوجستي بمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية في نسخته الأولى والذي يُقام حالياً وتستمر فعالياته لغاية الثامن من ديسمبر الجاري.

مجموعة أغذية
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موانئ أبوظبي
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