«صحة أبوظبي»: الرعاية الصحية الأولية تعزز تجربة المريض

أبوظبي (الاتحاد)

دعت دائرة الصحة - أبوظبي، سكان الإمارة إلى تبني نموذج الرعاية الصحية الأولية القائم على مفهوم «طبيب الأسرة»، وذلك لما لهذا النموذج من دور محوري في الارتقاء بتجربة المريض، وتعزيز جودة وكفاءة مخرجات الرعاية الصحية.

وأوضحت الدائرة، أن النموذج يعزز أهمية أن يكون للفرد وعائلته طبيب أسرة يقصدونه كوجهة أولى ودائمة للحصول على الرعاية الصحية والمشورة، والذي يلعب دوراً رئيساً في توفير خدمات صحية متكاملة وقائية وعلاجية للمرضى من جميع الأعمار وفقاً لحالتهم الصحية وسجلهم المرضي والتاريخ المرضي للأسرة، وغيرها من العوامل ذات الصلة، بدءاً بخدمات الطب العام والأسرة والصحة الوقائية والتشخيص المبكر وعلاج وإدارة الأمراض قصيرة الأمد والمزمنة منها والحالات الصحية الحرجة، بالإضافة إلى التطعيم والتثقيف الصحي والتوعية والتوجيه، وإدارة حالات الصحة النفسية الطفيفة والمتوسطة وتلبية احتياجات الرعاية العاجلة غير المخطط لها.

وقالت هند مبارك الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: «يضع نموذج الرعاية الصحية الأولية المرضى في صميم منظومة الرعاية الصحية من خلال تعزيز علاقة طويلة الأمد بين المريض وطبيب الأسرة، وإمكانية التواصل بينهما والارتقاء بالجهود الوقائية والتشخيصية عبر الفحوص الطبية الدورية، وإمكانية الوصول إلى السجل المرضي للعائلة».