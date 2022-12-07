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«شخبوط الطبية» تنقذ مريضة تعرضت لتمدد الشريان الأورطي البطني

«شخبوط الطبية» تنقذ مريضة تعرضت لتمدد الشريان الأورطي البطني
8 ديسمبر 2022 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بالشراكة مع مايو كلينك، أحد أكبر مستشفيات دولة الإمارات في تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الحرجة والمعقدة، والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ومايو كلينك، مؤخراً عن إجراء عملية استبدال كاملة للشريان الأورطي في البطن لإنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 35 عاماً، بعدما تعرضت لتمدد الشريان الأورطي البطني.
ونُقلت أنالين بيساو، فيليبينية الجنسية، إلى قسم الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وهي تعاني من ألم شديد في البطن، بين تصوير الأشعة المقطعية أنها مصابة بتمزق في الشريان الأورطي في البطن، بحجم 9 سم، وتم تقييمها من قبل الدكتور محمد باجنيد، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية والذي يمتلك خبرات سريرية تزيد على 27 عاماً كجراح للأوعية الدموية، قاد خلالها واحدة من أكبر الممارسات الطبية في إدارة تمدد الشريان الأورطي وجراحات الشريان السباتي في المملكة المتحدة قبل الانتقال إلى دولة الإمارات
تلقت أنالين رعاية متكاملة وبالسرعة المطلوبة لإنقاذ حياتها، بفضل استجابة الفريق الطبي المتمرس وتوفر أحدث المعدات التشخيصية والتقنيات الجراحية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالشراكة مع مايو كلينك.
وقال الدكتور باجنيد: «كانت المريضة وصلت إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية وهي تعاني من انخفاض في ضغط الدم تصاحبه آلام شديدة. في البداية، انتفخ الشريان الأورطي الرئيسي في بطنها وتمزّق، مما تسبب بحدوث نزف، ونظراً لتعقيد حالتها وضرورة التدخل الفوري، كان على فريقنا التحرك بسرعة كبيرة، لذلك وفي غضون نصف ساعة من التشخيص، كنا قد وضعنا المشبك على الشريان الأورطي لوقف النزيف، وبمجرد أن تمكنا من القيام بذلك، شرعنا في فتح البطن واستبدال الشريان الأورطي بأكمله برقعة اصطناعية داخل بطنها».

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
الإمارات
شركة أبوظبي للخدمات الصحية
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