ورشة عمل عن تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم لحديثي الولادة والأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، ورشة أبوظبي حول تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم لحديثي الولادة والأطفال، بالتعاون مع دائرة الصحة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، في فندق ماريوت داون تاون - أبوظبي.

وتم تصميم ورشة العمل التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام حول تقنية أكسجة الغشاء خارج الجسم (ECMO) لحديثي الولادة والأطفال لتوفير تجربة تعليمية ثرية للمتخصصين في رعاية حديثي الولادة والأطفال.

والأكسجة الغشائية خارج الجسم أو اختصارها (ECMO - إيكمو) هي تقنية تستخدم مضخة لتدوير الدم عبر الرئة الاصطناعية وإعادته إلى مجرى الدم، مما يدعم مجازة القلب والرئة خارج جسم الطفل، ويستخدم لمساعدة الأطفال الذين ينتظرون عملية زرع قلب أو رئة. وقد تزايد استخدام تقنية الإيكمو في توفير الدعم التنفسي والقلب خلال السنوات الأخيرة.

وأشرف على تدريس المشاركين هيئة تدريس متعددة التخصصات تتألف من خبراء ومتخصصين من مراكز منظمة دعم الحياة خارج الجسم (ELSO) المُسجلة. وسيساعد متحدثون ضيوف معروفون على مستوى العالم من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية المتخصصين المحليين في تقديم أحدث التدريبات خلال ورشة العمل.

يأتي تنظيم ورشة العمل بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية ومنح الأولوية لمثل هذه المبادرات المبتكرة.