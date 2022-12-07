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%80 الإنجاز بمشاريع البنية التحتية للأراضي السكنية في «الييف»

%80 الإنجاز بمشاريع البنية التحتية للأراضي السكنية في «الييف»
8 ديسمبر 2022 01:25

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أنجزت بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، 80% من أعمال إنشاء مشروع الطرق الداخلية والبنية للأراضي السكنية، في محضر الييف -ليوا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة بتوفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات النمو السكاني والعمراني في منطقة الظفرة بهدف تخطيط ومتابعة تنفيذ مشاريع التطوير العمراني، لإسعاد المجتمع ورفاهيته.

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وتحرص بلدية منطقة الظفرة، وشركة «مساندة» على مراعاة شروط الاستدامة البيئية، وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتخفيض استهلاك الطاقة. ويخدم المشروع 236 قسيمة سكنية جديدة، ويشتمل على تنفيذ شبكة طرق داخلية رئيسة وفرعية بطول 25.2 كيلو متر، وتشمل مشاريع البنية التحتية إنشاء شبكة الصرف الصحي بطول 17 كيلو متراً، وشبكة تصريف مياه الأمطار بطول 23.9 كيلو متر، وشبكة اتصالات بطول 24.8 كم، وشبكة مياه الشرب بطول 26.2 كيلو متر، وشبكة الكهرباء بطول 43.7 كم، وبلغ عدد محطات الكهرباء الفرعية 13 محطة، بجانب محطات الري ونظام مكافحة الحريق، وإنارة للطريق بعدد 615 عمود إنارة موفراً للطاقة وممرات مشاة بطول 50 كم، ومسارات للدراجات الهوائية بطول 9 كم، ومحطات كهرباء، وأرصفة للمشاة، ومواقف للسيارات بعدد 2275 موقفاً، بجانب اللوحات المرورية الإرشادية وإنارة الطرق الداخلية وخدمات أخرى. 

ويهدف المشروع إلى توفير البنية التحتية التي تلبي احتياجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية لإسعاد المجتمع ورفاهيته في منطقة الظفرة، وذلك ضمن خطة البلدية التي تهدف إلى الارتقاء بمكونات واستدامة البنية التحتية، وتحسين جودة الطرق الداخلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتحفيز الرقابة الفعالة والمحافظة على المظهر العام للمدينة، انطلاقاً من رؤية النظام البلدي الرامية إلى توفير نظام ذي كفاءة عالمية، يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وتسعى بلدية الظفرة لتوفير بيئة مستدامة جاذبة للسكان، تدعم أهداف إسعاد المجتمع، وتحقيق رفاهيته، وفقاً لأرقى المواصفات والمعايير العامة في إمارة أبوظبي.

الظفرة
بلدية الظفرة
شركة أبوظبي للخدمات العامة
مساندة
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