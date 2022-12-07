قافلة «الإمارات النظيفة» تحط رحالها في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

حطت قافلة الدورة 21 من حملة «الإمارات نظيفة» لمجموعة عمل الإمارات للبيئة رحالها في إمارة الفجيرة أمس، بعد أن نجحت في جمع 1,350 كجم من النفايات وتغطية مساحة 3 كم مربع، بمشاركة 804 متطوعين، في أولى محطات القافلة في إمارة عجمان.

وتمكن 300 متطوع مجهزون بقفازات قطنية وأكياس قمامة قابلة للتحلل الحيوي وقمصان قطنية وقبعات من جمع 500 كغ من النفايات وتغطية 2 كم مربع من مكان الحملة في منطقة مسافي (خلف سوق الجمعة)، حيث قام فريق المجموعة بفصل المواد القابلة لإعادة التدوير مثل: البلاستيك والزجاج وعلب الألمنيوم من الكمية الإجمالية وإرسالها إلى المصانع المحلية لإعادة التدوير. كما تم افتتاح موقع ثان لطلاب مدرستنا الثانوية الورقاء في دبي، حيث قام أكثر من 1,200 طالب بجمع 1,570 كغ من النفايات مغطين مساحة 3.5 كم مربع، وبذلك يصل إجمالي النفايات التي تم جمعها في اليوم الثاني إلى 2,070 كغ.

وقالت حبيبة المرعشي عضو مؤسس ورئيسة المجموعة في كلمتها الافتتاحية: «لعبت حملة الإمارات نظيفة التي ننظمها من أكثر من 20 عاماً دوراً مهماً في زيادة الوعي بالقضايا البيئية وتغيير سلوكيات الناس في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص والحكومي والأكاديمي والضيافة والعائلات والأفراد من جميع الأعمار، بغض النظر عن الجنس والعرق والجنسية والدين والوضع الاجتماعي والخلفية التعليمية، حيث اتخذت المجموعة شعارها المعروف «معاً من أجل بيئة أفضل» منذ عام 1991 لتوحيد الناس بطرق غير منحازة من أجل قضية البيئة.

وأضافت:«إن الإثارة والحماس ينموان بشكل كبير كل عام، حيث يشارك المزيد من الناس في هذا البرنامج واسع النطاق عبر القطاعات، والذي يعزز بشكل فعال مفهوم حماية البيئة والحفاظ عليها. سنواصل السعي لضمان بيئة مستدامة وخضراء للأجيال القادمة».

وأعربت المرعشي عن امتنانها لوزارة التغير المناخي والبيئة على رعايتها ودعمها القوي لهذه الحملة بمشاركة فاعلة من موظفيها. كما شكرت وزارة تنمية المجتمع على انضمامها هذا العام لهذه المنصة الوطنية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على شراكتهم الفاعلة لهذه الحملة عبر السنين. كما أعربت عن تقديرها لشركة ماكدونالدز الإمارات - الراعي المشارك للحدث، والرعاة الداعمين دبي للاستثمار، شركة يو بي إس، شركة كانباك وشركة فارنيك، والداعمين اللوجستيين - مصانع الفجيرة للبلاستيك، مياه العين، المراعي، ديلمونتي، تترا باك، أستر ودو، بالإضافة إلى الشركاء الإعلاميين – جلف نيوز ووسائل الإعلام الآسيوية.

وقال المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: «يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة في هذه الحملة الوطنية الفعالة، التي تعكس جانباً مهماً من جهود الدولة للعناية بالبيئة والحفاظ على سلامتها ونظافتها. تبعث الحملة رسالة قوية وذات مغزى للمجتمع حول الاعتزاز بقيمة بيئتنا ونشر الوعي حول حماية مواردها الطبيعية الجميلة. نحن ندرك أهمية الشراكات في تفعيل دور الأفراد والمجتمع ككل والتأثير الذي يمكن أن يحدثوه من خلال سلوكهم تجاه بيئتهم واستعدادهم لإحداث تغيير إيجابي ينعكس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».