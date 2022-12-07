تخريج «6696» عضواً في «كلّنا شرطة»

أبوظبي (وام)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج الدفعة الثانية عشرة من منظومة «كلنا شرطة»، وبلغ عدد الخريجين 6696 من المواطنين والمقيمين.

يأتي الحفل بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، والذي يصادف الخامس من ديسمبر سنوياً تحت شعار «التضامن بالعمل التطوعي».

وهنأ معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، الخريجين مشيداً بجهودهم المتميزة وتحليهم العالي بالمسؤولية لتحقيق أهداف منظومة «كلنا شرطة»، والتي نجحت منذ إطلاقها في تعميق الوعي الأمني لدى المشاركين، دعماً للجهود الرامية للوقاية من الجريمة، كأولوية أساسية من أولويات شرطة أبوظبي.

وأضاف: «ونحن نحتفل بتخريج الدفعة الثانية عشرة من منظومة كلنا شرطة، يسعدنا أن نتقدم بالشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على دعمها لجهود العمل التطوعي، وتحفيز المجتمع على العمل التطوعي والإنساني، والمبادرة بمسيرات وقوافل الخير والأعمال الإنسانية ومد أيادي الخير والعطاء للعالم».

وأكد أن العمل التطوعي من القيم النبيلة والإنسانية التي غرسها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أبناء الإمارات، ومستمر على نهج القيادة الرشيدة في رعاية المجتمع، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بترسيخ ثقافة العمل التطوعي بالتركيز على منظومة «كلنا شرطة» التي وضعت ضمن أولوياتها الارتقاء بمجتمع إمارة أبوظبي ليصبح شريكاً أساسياً في الحفاظ على أمن وأمان الإمارة.

وأشار إلى أن منظومة كلنا شرطة حققت نجاحات ريادية في استمرارية العمل بإسعاد المجتمع والأفراد، وإيجاد بيئة تطوعية متطورة آمنة ومحفزة قائمة على الشراكة التكاملية والمشاورات المجتمعية التي تسهم في الارتقاء بالعمل الأمني، وتحقيق الأمن المستدام وتعزيز الموقع الريادي والتنافسي لشرطة أبوظبي.

وأكد اعتزاز القيادة العامة لشرطة أبوظبي وتقديرها العالي بمنتسبي ومتطوعي «كلنا شرطة»، مثمناً عالياً إحساسهم بالمسؤولية والواجب في تقديم العون والمساعدة للأجهزة الأمنية، ما ساهم في تعزيز عامل سرعة الاستجابة لمواجهة الحالات الطارئة.

وشاهد الحضور فيلماً عن إنجازات منظومة «كلنا شرطة»، واطلعوا على آلية العمل في الفرص التطوعية وقصة نجاح، وجرى خلال الحفل تكريم الشركاء والداعمين والمتميزين من أعضاء المنظومة، والتقاط الصور التذكارية.