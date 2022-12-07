48 ألف مركبة إلى جبل جيس في إجازة عيد الاتحاد

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن نحو 48754 مركبة صعدت إلى جبل جيس، خلال أيام إجازة عيد الاتحاد الـ 51.

وأوضح المهندس خالد العلي، مدير عام الدائرة، أن غالبية السيارات التي صعدت الجبل، كانت قادمة من خارج وداخل الإمارة، وحملت سائحين وزواراً جاؤوا لقضاء أوقات جميلة، والاستمتاع بأجواء قمة الجبل الأعلى على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن الأرقام كانت متوقعة خلال هذه الفترة من السنة، خصوصاً مع إجازات المناسبات الرسمية والوطنية. وساهم تحسن الأجواء في زيادة عدد الزائرين.

أكد أن الزيارات تسجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال فترات السنة المتقطعة، وبالتحديد فترة الشتاء، منوهاً بأن الدائرة قد عملت على تشديد الإجراءات على المخالفات البيئية بهذه المناطق عبر تسيير الدوريات الليلية، لمنع ترك المخلفات في المناطق الطبيعية، وإلزام الزوار بالقوانين البيئية التي تحافظ على هذه الأماكن، مشيراً إلى أن دوريات «راقب» عملت على توعية الجمهور، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين الزوار لهذه الأماكن، مشيراً إلى أن جبل جيس يستقطب سنوياً أعداداً متزايدة من عشاق القمم الجبلية والأماكن المفتوحة، ويقدر أعداد الزائرين بعشرات الآلاف، الأمر الذي يحفز الدائرة على تطوير وصيانة وتحديث الخدمات المقدمة ورفع كفاءة البنية التحتية لجميع الاستراحات، والتي تتم إنارتها بالطاقة الشمسية، إضافة للمواقع المخصصة للمطاعم في الاستراحات التي تقدم خدماتها للزوار، لافتاً إلى استمرار الدائرة في تنفيذ المشاريع السياحية التي تسهم في استقطاب السياح والزوار على مدار العام.

وأشار إلى أن جبل جيس يعتبر من أبرز مواقع العمل في أعمال الصيانة والحماية التي قامت بها الدائرة، موضحاً أنه توجد معابر أودية يتم تفقدها، والتأكد منها في عدد من المناطق والطرق بشكل دوري مثل طريق وادي البيح وطريق وادي حقيل وحماية وادي شحه، والتي تتم بشكل دوري صيانتها، وتوفير سبل الحماية وتعزيزها. خصوصاً مع موسم سقوط الأمطار.

وسجل المركز الوطني للأرصاد الجوية أقل درجة حرارة في جبل جيس، بلغت 12.8 درجة مئوية.