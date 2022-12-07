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شرطة الشارقة تطلق «سياحة بأمن.. وسلامة»

شرطة الشارقة تطلق «سياحة بأمن.. وسلامة»
8 ديسمبر 2022 01:24

الشارقة (الاتحاد) 

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أطلقت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، (هيئة الشارقة للدفاع المدني وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وهيئة مبادرة بالشارقة ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية)، الحملة الأمنية التوعوية «سياحة بأمن.. وسلامة».
 وقال العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية: «إن شرطة الشارقة تسعى وبشكل دؤوب إلى تهيئة السبل كافة لإشراك المعنيين، والتفاعل معهم لإنجاح مختلف المبادرات والبرامج والحملات التي تعزز من تكريس الأمن والأمان في الإمارة، بما يحقق متطلبات الأجندة الوطنية المتمثلة في رفع مؤشر نسبة الشعور بالأمان، ويحقق التفاعل المجتمعي ويدعم الجهود الشرطية الموجهة للمجتمع».
وأشار إلى أن هذه الحملة تستهدف في مقامها الأول تعزيز الأمن والأمان في أرجاء مدن المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة، وتركز على توعية السياح الزائرين للمنطقة، خاصة خلال موسم الشتاء.
وقال إن الحملة تستمر حتى يناير المقبل، وتركز على تكثيف الجهود لخدمة مرتادي المناطق السياحية المختلفة من خلال تعزيز الوجود الأمني وتنظيم الحركة المرورية على الطرق وتوفير بيئة سياحية آمنة، تعزز من الشعور بالأمن والأمان.

شرطة الشارقة
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