إزالة الإعلانات غير المرخصة في عجمان

عجمان (الاتحاد)

عقدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة تنظيم الاتصالات، للحد من ظاهرة انتشار الإعلانات غير المرخصة، ووضعها على الممتلكات العامة والخاصة.

وبحث الاجتماع، آلية الإبلاغ عن المنشورات غير المرخصة، وتحديد الجهات المعنية بمعالجة تلك الشكاوى، لاتخاذ ما يلزم حسب اللوائح المتبعة، وقد أجمعت الجهات على إلزام المنشآت بضوابط نشر الإعلانات المصرحة حسب الاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية.

وأكد محمد عبدالوهاب، مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي بدائرة البلدية، أن الدائرة تسعى للحفاظ على المظهر العام للإمارة، ومكافحة الظواهر كافة التي تشوه الصورة المثالية، مؤكداً أن الدائرة تسعى وبالتعاون مع شركائها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في تطوير البنى التحتية مع مراعاة متطلبات البيئة والصحة والسلامة.