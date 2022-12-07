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الطقس المتوقع في الإمارات غدا

الطقس المتوقع في الإمارات غدا
7 ديسمبر 2022 17:32

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر غرباً يصاحبها سقوط أمطار، تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً بعد الظهر على البحر.
الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً مساءً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:29 الثاني عند الساعة 02:37 والجزر الأول عند الساعة 19:52 والثاني عند الساعة 06:43.
بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:40 والثاني عند الساعة 22:50 والجزر الأول عند الساعة 15:42 والجزر الثاني عند الساعة 04:29.

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