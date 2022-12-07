حاكم الشارقة يوجه بالبدء بالمرحلة الثالثة من منظومة التأمين الصحي

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالبدء في المرحلة الثالثة من منظومة التأمين الصحي، والتي تشمل إضافة والدي الموظف المواطن في حكومة الشارقة وشرطة الشارقة، وشمول العلاج المجاني بمستشفى الجامعة لكافة مواطني الشارقة من عمر 55 سنة فما فوق.

جاء ذلك خلال لقاء سموه صباح اليوم الأربعاء بعدد من رؤساء الدوائر الحكومية وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

وسيبلغ عدد المستفيدين من المرحلة الثالثة لمنظومة التأمين الصحي أكثر من 50 ألف مستفيد من مواطني إمارة الشارقة، وتأتي بعد المرحلة الأولى التي شملت توفير التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة، والمرحلة الثانية التي تم فيها توفير العلاج المجاني لكبار السن في مستشفى الجامعة بالشارقة.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية التي من شأنها تطوير الخدمات وتوفير سبل الحياة الكريمة من خلال العديد من المبادرات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

كما تناول اللقاء الحديث حول سياسات الموارد البشرية وتوفير الوظائف للمواطنين من أبناء وبنات إمارة الشارقة، مؤكداً سموه أولوية ملف التوظيف لديه ومتابعته المباشرة لتوفير فرص وظيفية أكبر وتعزيز العيش الكريم لدى الأسرة في الشارقة.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعمر بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية وعدد من المسؤولين.