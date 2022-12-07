تحت رعاية «أم الإمارات».. منصور بن زايد يقلد حمدان بن محمد «وسام أم الإمارات»

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، قلد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في قصر البحر في أبوظبي «وسام أم الإمارات» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وذلك بمناسبة اختيار سموه عن فئة الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع ضمن الفئة الشرفية لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي. يأتي منح «وسام أم الإمارات» إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لدوره وتكريماً لجهوده في مختلف المجالات الإنسانية والمجتمعية والثقافية في دولة الإمارات وخارجها، حيث استطاع سموه خلال خمسة عشر عاماً من العطاء والإنجازات رسم لوحة وطنية رائدة إقليمياً وعالمياً من خلال اكتسابه العديد من التجارب الثرية منذ سنواته الأولى وقربه الدائم من مركز صنع القرار، حتى أصبح ببصيرته الفذة ملهماً للشباب الإماراتي والعربي، إضافة إلى أعماله الرائدة التي تعزز وتدعم الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي.

حضر حفل التكريم.. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي جبر محمد غانم السويدي وزير دولة عضو اللجنة العليا للبرنامج، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع نائب رئيس اللجنة العليا للبرنامج، ومعالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عضو اللجنة العليا للبرنامج، وعوشة سالم السويدي مديرة المشروع. وأشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بتكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.. قائلاً: «إن هذا التكريم المستحق لسموه جاء نتيجة العمل المجتمعي والإنساني الدؤوب الذي يعكس الرؤية الثاقبة التي طالت العديد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي». وهنأ سموه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبه تقليده بـ«وسام أم الإمارات».. مشيداً بجهود سموه في مختلف المجالات الإنسانية والمجتمعية والثقافية داخل الدولة وخارجها. كما هنأ الفائزين في الدورة السادسة لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، على ما قدموه من مشروعاتٍ متميزة ومبدعة، مقدراً مجهوداتهم التي أسهموا بها في دفع مسيرة التطور والابتكار والإبداع في المجالات كافة سواء داخل الإمارات وخارجها، وسيظل البرنامج داعماً ومتبنياً لكل العقول المبدعة والمبتكرة لترك بصمة إيجابية سيكون لها عظيم الأثر في النهوض بأنفسهم ومجتمعاتهم.. متمنياً لهم مزيداً من التميز والإبداع في مسيرتهم العلمية.

وأكد سموه على أن الدورة السادسة لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، جاءت استكمالاً للدورات السابقة والتي حققت نجاحاً ملحوظاً كان محل إشادة على المستوى المحلي والعالمي، بفضل الرؤية الطموحة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الرامية إلى النهوض بالمجتمعات من خلال ابتكار الحلول المتكاملة ومتابعة الأداء العام والخطط التطويرية لتحقيق أهداف برنامج سموها النبيلة. وأشار سموه إلى أن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي هو برنامج استثنائي يعكس حرص «أم الإمارات» الدائم على تفعيل دور أفراد المجتمع ككل، وإشراكهم في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمعات، والتي تقوم على مبدأ الريادة والابتكار والتلاحم المجتمعي والمسؤولية، الأمر الذي يساهم في صناعة الفرق في المجتمع المحلي والعالمي عبر إبراز المتميزين والمبتكرين من الأفراد والمؤسسات، والاعتراف بإنجازاتهم وإسهاماتهم وتقديرهم ودعمهم لما فيه من رفعة وسعادة وتقدم أوطانهم وتعزيز انتمائهم وولائهم لمجتمعاتهم، مؤكداً على دور البرنامج المهم في الابتكار الاجتماعي باعتباره المستقبل في حل التحديات الاجتماعية ذات الأولية وفرصة لتطوير حلول تستشرف المستقبل. وفاز في الدورة السادسة لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، عدد من المبدعين والمتميزين ضمن مجالات وفئات البرنامج المتعددة، التي سلطت الضوء على الذكاء المجتمعي والتفاعل مع قضايا المجتمع وتحدياته وتحويلها إلى فرص للتطوّر والتغيير نحو مستقبل أفضل، والاستجابة لجميع المتغيرات المؤثرة في البيئة المجتمعية عبر الاستثمار الخلاق لجميع الإمكانات المتاحة وابتكار علاجات وحلول مجتمعية فعالة تساهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات ورفاهيتها.

وفيما يخص الفائزين.. فقد شمل التكريم عدداً من المبدعين والمتميزين الذين فازوا في فئات الدورة السادسة لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي وهي، فئة التميز الثقافي والفني والإعلامي، وفئة العلوم وتكنولوجيا المستقبل، وفئة المسؤولية المجتمعية، وفئة الجد والجدة والأب والأم المتميزين، وفئة مجال الجهات المبادرة بدعم ورعاية القضايا المجتمعية، وفئة المشروع المبتكر في الثقافة والفنون، وفئة الأسرة الممتدة، وفئة الأسرة المتطوعة، وفئة الأسرة المتميزة في رعاية أصحاب الهمم. وتفصيلاً.. ضمن فئة التميز الثقافي والفني والإعلامي والمخصصة لتكريم الأفراد المثقفين والمتميزين، فاز محمد عبدالله علي الكعبي، وفاطمة إبراهيم العامري. وفاز بفئة السند المخصصة للأشخاص الذين دعموا أفراد أسرتهم وساعدوهم ورعوهم وتابعوا نجاحاتهم وتحملوا مسؤولياتهم الكاملة تجاههم، نالت شادية خلفان خصيف المركز الأول. وفي فئة بناة المجتمع فاز عمر محمد أحمد النقبي بالمركز الأول. وفيما يخص فئة العلوم وتكنولوجيا المستقبل المتخصصة لتكريم الأفراد المتميزين في الابتكار في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية وتطوير الأعمال، نال المركز الأول عبدالعزيز علي عبدالله عبدالعزيز الزريهي. وضمن فئة المسؤولية المجتمعية المخصصة لتكريم الأفراد المتميزين في مجال المسؤولية المجتمعية، حل بالمركز الأول منار سعيد عبد الغفار الدسوقي. وضمن فئة رواد الأعمال التي تسعى إلى تحفيز الأفراد من رواد الأعمال المالكين لشركات صغيرة أو متوسطة فاز الدكتور أحمد آل علي بالمركز الأول. وفي فئة الجد والجدة والأب والأم المتميزين من الإماراتيين، تقديراً لجهودهم وتفانيهم ودورهم في الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع وغرس قيم الأخلاق الحميدة والهوية الوطنية لدى أفراد الأسرة والمجتمع، نال جائزة الجد المتميز السودي سليمان مبارك الدرعي، والجدة المتميزة عائشة عبدالرحيم علي، والأب المتميز عبدالله راشد العود الظنحاني، والأم المتميزة نوال آل ناصر. وعلى صعيد فئات الجهات المبادرة بدعم ورعاية القضايا المجتمعية.. حلت بالمركز الأول «ألف للتعليم». وعن فئة المشروع المبتكر في الثقافة والفنون فاز مشروع «عين على الموصل». وعلى صعيد فئة الأسرة الممتدة فازت أسرة أحمد حسن الحفيتي. وعن فئة الأسرة المتطوعة نالت الجائزة أسرة مريم مصلح العرياني. وعلى صعيد الأسرة المتميزة في رعاية أصحاب الهمم.. فازت أسرة آمنة عبدالرزاق محمد.