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المجلس الدولي للتمور يشارك في معرض أبوظبي للتمور

المجلس الدولي للتمور يشارك في معرض أبوظبي للتمور
7 ديسمبر 2022 12:00

شارك المجلس الدولي للتمور في معرض أبوظبي الثامن للتمور، الذي افتتح فعاليته أمس معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش - رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.
واشاد زوار المعرض بجهود المجلس في تعزيز التعاون الدولي بين الدول الاعضاء في مجال تطوير قطاع التمور وتجويد زراعته وإنتاجه وصناعته، والمنافسة بها على المستوى الدولي.


من جهتها، قدمت المديرة الادارية والمالية في المجلس رهام الحربي، شرحا عن أهداف وتوجهات المجلس الدولي للتمور، ودوره في تعزيز الشراكة الدولية لتطوير قطاع النخيل والتمور في العالم بطريقة متكاملة ومستدامة.
وأوضحت أن رسالة المجلس تهدف لتعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع النخيل والتمور في مجال الانتاج والتصنيع والتجارة والتسويق والابحاث التطويرية والمعلومات.

لتطبيق آليات التحول الرقمي في تسويق التمور، تحقيقًا للجودة، والمساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء لتطوير قطاع التمور.

ويشارك في فعاليات معرض أبوظبي الثامن للتمور، أكثر من 60 جناحاً عارضاً، تضم منتجي ومصنعي ومصدري التمور ضمن 7 أروقة يمثلون 12 دولة، هي جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودولة فلسطين، والجمهورية التونسية، وسلطنة عُمان، وإيطاليا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والولايات المتحدة المكسيكية، ويستمر المعرض لغاية 8 ديسمبر 2022 في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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