جورج فريدمان: القمر جزء من وجودنا ويمتلك مقومات العيش مستقبلاً

أبوظبي (الاتحاد)

دعا الدكتور جورج فريدمان، المؤسس الرئيس لشركة «جيوبوليتيكال فيوتشرز»، إلى استلهام روح الاستكشافات الجغرافية الكبرى في التاريخ البشري من أجل التحرك نحو القمر، بسبب قربه من الأرض وامتلاكه مقومات استيطانه مستقبلاً.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الختامي من حوار أبوظبي للفضاء.

وذكر فريدمان أن «القمر جزء من كوكب الأرض من حيث النشأة، ولا يخفى علينا أن كوكب القمر جزء من وجودنا، الأمر الذي يدفعنا لاكتشافه لنعرف كيف يبدو بالفعل. بعضهم هبط ومشى مئات الأقدام، ولكن كانت تلك بداية رائعة وإنجازاً كبيراً بالطبع، لكنهم عادوا سريعاً، والآن نحاول فهم ماهية القمر».

وأضاف: «وجدت على القمر كمية قليلة من الماء، الأمر الذي يعني أن هناك الكثير من الماء لكن لم يكشف عنه بعد، وفور اكتشافه يمكن للبشر أن يعيشوا هناك، حيث يمكن للأكسجين والهيدروجين توليد هواء مماثل للموجود على كوكب الأرض، فضلاً عن وجود الجاذبية».

وتابع: «نعرف أن هناك العديد من الثروات على كوكب الأرض، منها المعادن والألمنيوم، وغيرها، ولكن من المؤكد أن القمر لديه ثرواته التي لم تكتشف بعد، حيث إن البشرية حتى الآن اكتشفت فقط سطح القمر، ولم تفكر بعلاقتنا الوثيقة معه، ومدى التشابه بينه وبين الأرض، وإمكانية العيش عليه».

وأوضح المؤسس، الرئيس لشركة «جيوبوليتيكال فيوتشرز» أنه لتحقيق حياة على القمر مشابهة لنظيرتها على الأرض، نحتاج جنوداً ورجال أعمال وتكنولوجيين ومختلف الشرائح والفئات، ويجب التفكير في أن الثروة في القمر ستكون للبشرية بشكل عام، حيث يجب التفكير بالبعد الإنساني.

وأشار الدكتور جورج فريدمان إلى أن مستكشفي القمر وجدوا الماء والمعادن من المرة الأولى، ورأى أن «التاريخ الإنساني قائم على الحركة والسفر بشكل دائم ومستمر، والبشرية دائماً تتطلع إلى الأمام، والحقيقة أن التكنولوجيين مكنوا البشرية من الوصول إلى الفضاء واستكشافه، لكننا لا نستطيع فهم السلوك البشري من خلال التكنولوجيا وحدها، فلا توجد أمة من دون أغنية وشعر».وأوضح أن أهم الأدوار التي يجب التركيز عليها حالياً هي «هل سيكون هناك حرب أم سلام على القمر؟ وكيف تتفق دول العالم لخدمة البشرية؟ لذا علينا توجيه الأسئلة للخبراء حول كيف يتم تمويل ذلك؟ وتحضير وإعداد العالم لما سيأتي لاحقاً».