حاكم الشارقة يستقبل وفداً من جامعة كوينزلاند الأسترالية

الشارقة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس في قصر البديع، وفداً من جامعة كوينزلاند الأسترالية.

ورحب سموه في بداية اللقاء، بالوفد في إمارة الشارقة التي تبني وتعزز بشكل مستمر العلاقات الوطيدة مع مختلف المؤسسات والجامعات العالمية والمتخصصة، بما ينعكس على تطوير أنظمة التعليم من خلال الاستفادة من الخبرات وعمل مشروعات علمية مشتركة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك مع جامعة كوينزلاند في العديد من المجالات العلمية والأكاديمية، منها تطوير برامج البكالوريوس في الطب البيطري والزراعة، وبرامج الماجستير المزمع طرحها في جامعة الذيد.

كما جرى خلال اللقاء الحديث حول الجهود الرائدة للشارقة بيئياً والمتضمنة إنشاء المحميات الطبيعية، والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة في البذور وعلوم الصحراء وغيرها، ومشروعات الأمن الغذائي وإنشاء المراعي التي تحافظ على الموارد الطبيعية البيئية وتعزز من تكاثرها، وتساهم في توطين العديد من النباتات والحيوانات.