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محمد الشرقي وسفير كوستاريكا يبحثان العلاقات المشتركة

محمد بن حمد الشرقي في حديث مع فرانسيسكو إيرنانديس خلال اللقاء (وام)
7 ديسمبر 2022 01:51

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه، ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالسفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه. وتبادل سموه مع السفير الكوستاريكي الحديث حول العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، وسبل التعاون المشترك لما فيه مصلحة كلا البلدين الصديقين.بدوره، تقدم السفير الكوستاريكي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالتطور المشهود الذي تشهده إمارة الفجيرة في المجالات كافة. حضر الاستقبال، سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الإمارات
كوستاريكا
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
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