«مالية» الوطني تلتقي وفداً من برلمان تنزانيا

دبي (الاتحاد)

التقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، وفداً من اللجنة الدائمة للميزانية في برلمان جمهورية تنزانيا المتحدة.

حضر اللقاء أعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان السويدي مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، وخالد عمر الخرجي أعضاء المجلس الوطني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان تنزانيا، والتأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة، وتفعيل دور لجان الصداقة لتبادل الخبرات والمعارف البرلمانية، والتشاور والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.