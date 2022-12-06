الأربعاء 7 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«شؤون الوطني» تعرِّف بهيكلية المجلس وأدواره

جانب من الزيارة (من المصدر)
7 ديسمبر 2022 01:51

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: «الاتفاق الإطاري» يعزز ازدهار السودان
الإمارات تطالب بحماية الأطفال من آثار الأزمة في أوكرانيا

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، زيارة توعوية وتعريفية إلى المجلس الوطني الاتحادي لنحو (55) شخصاً من موظفي الجهات الحكومية وطلبة المدارس والجامعات.
وهدفت الزيارة التي تزامنت مع عقد الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، إلى تعريف الزائرين بهيكلية المجلس والأدوار التي يسهم بها في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، إضافة إلى تقديم شرح مفصل حول لجان المجلس وآليات عملها والاختصاصات المنوطة بها لمعاونة المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
كما تم، خلال الزيارة، التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى تنظيم جولة للزائرين في متحف المجلس، والتي تضمنت تزويدهم بمعلومات تاريخية عن مسيرة المجلس، وتعريفهم بأهم الإنجازات التي حققها، بجانب إطلاعهم على خريطة المراكز الانتخابية التفاعلية، والتي تضم جميع المعلومات المتعلقة بالمراكز الانتخابية، وكيفية التصويت في الانتخابات من خلالها.

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:56
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
عربي ودولي
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
اليوم 08:53
حزب الرئيس الأميركي جو بايدن يفوز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ
عربي ودولي
الديموقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي
اليوم 08:48
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
دنيا
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
اليوم 07:51
شعار "واتساب"
دنيا
جديد واتساب.. إضافة الصورة داخل الصورة
اليوم 07:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©