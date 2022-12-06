«شؤون الوطني» تعرِّف بهيكلية المجلس وأدواره

دبي (وام)

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، زيارة توعوية وتعريفية إلى المجلس الوطني الاتحادي لنحو (55) شخصاً من موظفي الجهات الحكومية وطلبة المدارس والجامعات.

وهدفت الزيارة التي تزامنت مع عقد الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، إلى تعريف الزائرين بهيكلية المجلس والأدوار التي يسهم بها في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، إضافة إلى تقديم شرح مفصل حول لجان المجلس وآليات عملها والاختصاصات المنوطة بها لمعاونة المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

كما تم، خلال الزيارة، التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى تنظيم جولة للزائرين في متحف المجلس، والتي تضمنت تزويدهم بمعلومات تاريخية عن مسيرة المجلس، وتعريفهم بأهم الإنجازات التي حققها، بجانب إطلاعهم على خريطة المراكز الانتخابية التفاعلية، والتي تضم جميع المعلومات المتعلقة بالمراكز الانتخابية، وكيفية التصويت في الانتخابات من خلالها.