الأربعاء 7 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

4 أسئلة برلمانية في الجلسة الخامسة لـ«استشاري الشارقة»

4 أسئلة برلمانية في الجلسة الخامسة لـ«استشاري الشارقة»
7 ديسمبر 2022 01:51

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: «الاتفاق الإطاري» يعزز ازدهار السودان
الإمارات تطالب بحماية الأطفال من آثار الأزمة في أوكرانيا

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة غداً جلسته الخامسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس، لمناقشة أربعة أسئلة برلمانية في عدد من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.
ويوجه عضو المجلس الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي سؤالين برلمانيين، الأول إلى برنامج إسكان الشارقة بالاستفسار عن الأدوار التي يقوم بها البرنامج تجاه الأضرار التي لحقت بالمساكن الحكومية للمواطنين في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة جراء الأمطار الغزيرة، وما ترتب عليها من أضرار كبيرة، وذلك بحضور الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس برنامج إسكان الشارقة.. أما السؤال البرلماني الثاني، فيوجهه إلى دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة حول الجهود التي تقوم بها الدائرة لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المزارع في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة بسبب غزارة الأمطار واحتواء الأضرار والخسائر التي لحقت بهم، وذلك بحضور الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.
أما السؤال البرلماني الثالث، فيوجهه عضو المجلس الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي إلى دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بالاستفسار عن الأدوار والمهام التي تقع على الدائرة تجاه الأضرار التي لحقت بالأسر في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة جراء الأمطار الغزيرة والسيول، وأوجه تدخل الدائرة لتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، وذلك بحضور عفاف إبراهيم المري، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية ومعاونيها من الدائرة.
والسؤال البرلماني الرابع والأخير، يوجهه عضو المجلس سيف محمد بن رويجده الكتبي إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة بالاستفسار عن الإجراءات المتبعة لدى القيادة في حل إشكالية التأخر في ترقيات عدد من الضباط، وذلك بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة.

الإمارات
استشاري الشارقة
الشارقة
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
آخر الأخبار
الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:56
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
عربي ودولي
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
اليوم 08:53
حزب الرئيس الأميركي جو بايدن يفوز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ
عربي ودولي
الديموقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي
اليوم 08:48
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
دنيا
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
اليوم 07:51
شعار "واتساب"
دنيا
جديد واتساب.. إضافة الصورة داخل الصورة
اليوم 07:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©