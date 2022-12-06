4 أسئلة برلمانية في الجلسة الخامسة لـ«استشاري الشارقة»

الشارقة (وام)

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة غداً جلسته الخامسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس، لمناقشة أربعة أسئلة برلمانية في عدد من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

ويوجه عضو المجلس الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي سؤالين برلمانيين، الأول إلى برنامج إسكان الشارقة بالاستفسار عن الأدوار التي يقوم بها البرنامج تجاه الأضرار التي لحقت بالمساكن الحكومية للمواطنين في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة جراء الأمطار الغزيرة، وما ترتب عليها من أضرار كبيرة، وذلك بحضور الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس برنامج إسكان الشارقة.. أما السؤال البرلماني الثاني، فيوجهه إلى دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة حول الجهود التي تقوم بها الدائرة لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المزارع في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة بسبب غزارة الأمطار واحتواء الأضرار والخسائر التي لحقت بهم، وذلك بحضور الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.

أما السؤال البرلماني الثالث، فيوجهه عضو المجلس الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي إلى دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بالاستفسار عن الأدوار والمهام التي تقع على الدائرة تجاه الأضرار التي لحقت بالأسر في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة جراء الأمطار الغزيرة والسيول، وأوجه تدخل الدائرة لتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، وذلك بحضور عفاف إبراهيم المري، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية ومعاونيها من الدائرة.

والسؤال البرلماني الرابع والأخير، يوجهه عضو المجلس سيف محمد بن رويجده الكتبي إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة بالاستفسار عن الإجراءات المتبعة لدى القيادة في حل إشكالية التأخر في ترقيات عدد من الضباط، وذلك بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة.