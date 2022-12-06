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سفارة الإمارات بالبرازيل تنظّم معرضاً ثقافياً وتراثياً

سفارة الإمارات بالبرازيل تنظّم معرضاً ثقافياً وتراثياً
7 ديسمبر 2022 01:51

برازيليا (وام)

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نظّمت سفارة دولة الإمارات لدى البرازيل في إطار احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ51 معرضاً تراثياً وثقافياً في مقر الكونغرس البرازيلي، بدعم من رئاسة مجلس الشيوخ ومجلس النواب وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البرازيلية.
وتم افتتاح المعرض بحضور عدد من أعضاء الكونغرس البرازيلي والسيناتور ماركوس دوفال، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - البرازيلية، حيث تم عرض صور ومقتنيات ومنتوجات يدوية تراثية إماراتية.
ورحب السيناتور دوفال، في كلمته، بمبادرة البعثة لإقامة هذا المعرض، مشيداً بقوة العلاقات التي تربط دولة الإمارات والبرازيل في العديد من المجالات، خاصة المجال التشريعي، حيث أوضح أنّ الزيارة التي قام بها مؤخراً وفد من المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس إلى البرازيل تشكّل منعطفاً لتقوية العلاقات البرلمانية، وأكّد أنّ العلاقات الثنائية تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات.
من جهته، أشاد السيناتور أغواراسي سيلفيرا بقيم التعايش والتسامح التي تسود المجتمع الإماراتي، منوّهاً بمستوى التطور والتقدم الذي شهدته دولة الإمارات على امتداد 51 عاماً.
من جانبها، شكرت رفيعة بوشنين، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة، رئاسة وأعضاء الكونغرس على استضافة المعرض، وأشادت بالعلاقات بين البعثة والكونغرس وبالمساهمة القيّمة التي يقدّمها أعضاؤه للارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين من خلال تسريع المصادقة على اتفاقيات التعاون المبرمة في مختلف المجالات.

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