عبد الرحمن النعيمي: مشروع المسار التراثي يبرز الصورة الإيجابية لعجمان

لشبونة (وام)

حصد مشروع المسار التراثي الذي دشنته دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، المركز الثاني في مهرجان العمارة العالمي الذي أقيم مؤخراً في مدينة لشبونة بالبرتغال، وحظي بمشاركات من مختلف دول العالم، بما في ذلك البرتغال وماليزيا وفنلندا والمكسيك وتركيا وأستراليا واليابان والهند والمملكة المتحدة.

وتمكن المشروع من الفوز في المهرجان العالمي الذي يحمل عنوان «معاً»، ليحتفل المهرجان بأفضل المباني الجديدة المكتملة ومشاريع تصميم المناظر الطبيعية، كما ناقش كيفية استجابة العمارة لتجديد الحياة الاجتماعية بعد جائحة «كوفيد-19».

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن المشروع يبرز الصورة الإيجابية لإمارة عجمان النابضة بالحياة والجاذبة لسكان وزوار وسياح ومستثمرين، ويحقق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية، موضحاً أن المشروع النوعي الذي تنفذه الدائرة حالياً يربط المباني التراثية بداية من متحف عجمان والحي التراثي وصولاً لسوق صالح والمباني التراثية في منطقة النخيل، ليمتد إلى الواجهة البحرية.

وأوضح أن المسار سُينجز بالكامل مطلع العام المقبل 2023، ليكون بطول 1.025 كم ومخصصاً للمشي فقط تعزيزاً للسياحة المستدامة وتشجيعاً لممارسة الرياضة.

وأشار إلى أن المسار يضم 3 مناطق، ما يسمح بسلاسة المزج بين القديم والحديث، وسط بيئة نابضة بالحياة لتتضمن الأكشاك والأسواق، ما يعكس تجربة إماراتية نوعية باستخدام الحلول الطبيعية المستدامة.

من جهته، بين الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن الدائرة تهدف إلى تطوير المنطقة القديمة في عجمان، والمحافظة على الأصل القائم، بما يتوافق مع المخطط الحضري 2040، موضحاً أن المشروع يجمع الماضي العريق بالحاضر والتطور في منطقة عجمان الثقافية التي وظفت شوارع الإمارة والمساحات المجتمعية لتحقيق الاتصال والتماسك الاجتماعي بشكل متناغم، لصالح السكان والزوار والسياح.