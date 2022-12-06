تعاون بين جامعة الإمارات و«سوربون أبوظبي»

العين(الاتحاد)

عقدت كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، لقاءً أوّلياً مع قسم القانون بجامعة السوربون – أبوظبي لبحث أوجه التعاون المحتملة في موضوعات تحظى باهتمام مُشترك من قبل الأكاديميين في الجامعتين، وذلك في إطار سعيها نحو توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات التعليمية المتميزة ومراكز الأبحاث ذات التأثير الأكاديمي المتميز.

حضر اللقاء من جانب كلية القانون بجامعة الإمارات، الدكتور محمد حسن، عميد الكلية، والدكتور أحمد الزعابي، مساعد العميد للبحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور عبدالرحيم المصلوحي، رئيس لجنة الشراكات بالكلية، ومن جانب جامعة السوربون – أبوظبي رئيس قسم القانون الدكتور لوك جرينبوم.

واتّفق الجانبان، عبر المناقشات التي جرت خلال اللقاء، على إمكانية البدء بالتعاون في مجال البحث العلمي من خلال تشكيل فرق بحثية مُشتركة في مختلف التخصّصات القانونية، بحيث تتناول تلك الفرق موضوعات ذات أهمية وأولوية علمية خاصة في كلٍّ من دولة الإمارات وفرنسا، وتُشكّل إسهاماً علمياً مُهماً يواكب التطورات التشريعية والقضائية في البلدين.

وتطرّق الجانبان إلى جوانب أخرى للتعاون المشترك، وعلى وجه الخصوص تبادل الخبرات العلمية، وذلك من خلال وضع برنامج لتبادل أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إمكانية عقد أنشطة دورية مُشتركة فيما بينهما. وتهدف أوجه التعاون المزمع إقامتها بين الجامعتين إلى تشجيع الأكاديميين والباحثين في كلا الجانبين على توجيه جهودهم نحو الارتقاء بمستوى البرامج العلمية والبحثية التي تخدم أهداف ورسالة الجامعتين.