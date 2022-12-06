افتتاح «مشاريع تخرج» طلبة اتصال الشارقة بكلباء

الشارقة (وام)

افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بمدينة كلباء، معرض مشاريع تخرج طلبة كلية الاتصال بجامعة الشارقة فرع مدينة كلباء الذي جاء هذا العام تحت عنوان «أفانين إعلامية» والخاص بطلبة قسم العلاقات العامة.

وجاء مشروع «أفانين إعلامية» باعتباره مظلة تضم مشاريع إعلامية مختلفة، منها معرض الأرومة، وحملتا «همم»، و«عليكم أمانة»، وندوة النجومية مسؤولية، ووصلة وأثر.

وقام الشيخ هيثم بجولة بمعرض الأرومة الذي يسلط الضوء على إنجازات المؤسسات خلال الخمسين عاماً الماضية واستشراف المستقبل من خلال رؤية الحكومة في التطلع للخمسين المقبلة، وتعزيز الهوية الإعلامية المرئية شعاراً يبرز اسم الدولة، حيث شارك في المعرض نخبة متميزة من المؤسسات العلمية والخدمية بالمنطقة «أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ومجلس الشارقة للتعليم وبلدية كلباء ومركز شرطة كلباء الشامل والخدمات الاجتماعية وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية».

واطلع الشيخ هيثم القاسمي خلال جولته على حملة «همم» التي تتحدث عن أصحاب الهمم وسبل تمكينهم وتحفيزهم لمستقبل أفضل يلبي تطلعاتهم، وحملة «وعليكم أمانة» والتي هدفت إلى إيجاد الحلول السلمية والعملية لمواجهة خطر الإنترنت وتداعياته على الأطفال.

وشملت فعاليات المعرض، كلمة هايرو لوجو-اوكاندو، عميد كلية الاتصال، وكلمة للخريجين، وفيلماً قصيراً يروي قصة جهود الطلبة، وجلستين ضمتا عدداً من المتحدثين الملهمين، كلاً في مجاله، نظمتهما طالبات مشروع «النجومية مسؤولية» التي ركزت على إبراز دور المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وندوة «وصلة وأثر» التي هدفت إلى إلقاء الضوء على تأثير وسائل الإعلام الرقمي على منظومة القيم الإماراتية.