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معهد الابتكار التكنولوجي ينظّم مؤتمر الذكاء الاصطناعي 12 ديسمبر

معهد الابتكار التكنولوجي ينظّم مؤتمر الذكاء الاصطناعي 12 ديسمبر
7 ديسمبر 2022 01:51

أبوظبي(الاتحاد)

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أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، المركز العالمي الرائد في البحث العلمي، وذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أمس، مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي 2022، وهو الحدث العلمي الأول من نوعه الذي سيجمع ألمع العقول في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، وسيعرض هذا الحدث مساهمات الذكاء الاصطناعي للبشرية، بينما يناقش أيضاً مستقبل هذه التكنولوجيا. 
ويتيح المؤتمر العالمي للخبراء المختصين في قطاع الذكاء الاصطناعي والعاملين فيه فرصة للتفاعل مع رواد الذكاء الاصطناعي واستكشاف التوجهات المستقبلية التي سيكون لها الأثر الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي.
يهدف مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي 2022 الذي ينعقد في الفترة من الثاني عشر إلى الثالث عشر من ديسمبر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى المساهمة في ثورة الذكاء الاصطناعي التي تجتاح العالم اليوم، وبوصفه النسخة الافتتاحية لما سيصبح حدثاً سنوياً عالمياً للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ستضم النسخة الحالية نخبة العقول العلمية في الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي ولعرض خبراتهم العلمية، حيث سيحللون الموضوعات ذات الأهمية في الذكاء الاصطناعي، مثل أسس نماذج الذكاء الاصطناعي المستدام، والذكاء الاصطناعي الشامل، ومساهمة الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمعات وتطبيقاته، وغير ذلك الكثير.
وقال البروفيسور مروان دباح، كبير الباحثين في مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي: «إن الذكاء الاصطناعي يغير حياتنا بوتيرة سريعة وهو مجال يتطلب المشاركة الفعالة لضمان الشمولية. كان الباحثون والعلماء فيما مضى يميلون إلى العمل بشكل منفرد، ولكن ثبت لنا الآن أن الطريق الوحيد الذي يمكننا من خلاله الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتمكين المجتمعات المستقبلية هو التعاون والجمع بين ما تعلمناه، ونأمل أن نحقق مثل هذه البداية من خلال تنظيم أول نسخة لمؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي والاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين في هذا المجال».
وقالت الدكتورة ابتسام المزروعي، رئيسة اللجنة المنظمة لمؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي 2022، رئيسة وحدة الذكاء الاصطناعي في مركز بحوث الذكاء الاصطناعي والعلوم الرقمية: «يواصل الذكاء الاصطناعي دفع حدود المعرفة والعلوم المتقدمة، إذ يؤدي تطبيقه على نطاق واسع إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاعات والتقنيات الناشئة، ومن المقرر أن يصبح مؤتمر أبوظبي للذكاء الاصطناعي حدثاً سنوياً يضمّ ألمع العقول الذين غيروا ولهم إسهامات جذرية في تاريخ الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة لمناقشة استدامة مستقبل هذه التكنولوجيا وإسهامات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والبشرية».
وأضافت: «يهدف المؤتمر أن يكون وسيلة لرسم الطريق والمرجع الأساسي لرواد الذكاء الاصطناعي من العلماء، والجهات المعنية المتخصصة على مستوى العالم لبناء علاقات تعاونية ذات منفعة متبادلة، ولتشكيل منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل البحث والعلوم المتقدمة والصناعة».

الإمارات
الذكاء الاصطناعي
أبوظبي
مؤتمر الذكاء الاصطناعي
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